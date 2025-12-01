Calcio
Allenatore giovanile bandito a vita dopo aver condiviso un ‘listino della cocaina’ in una chat

Un allenatore giovanile di Belfast è stato radiato a vita dopo aver condiviso in una chat per coach un listino della cocaina. La lega è intervenuta immediatamente, definendo il gesto “inaccettabile” e ribadendo la priorità della tutela dei minori.
A cura di Vito Lamorte
Un allenatore di calcio giovanile di Belfast è stato radiato dalla Fonacab Development League, il campionato dedicato ai bambini sotto gli otto anni, dopo aver inviato in una chat riservata agli allenatori un messaggio in cui promuoveva la vendita di cocaina attraverso un vero e proprio listino prezzi.

L’uomo ha diffuso nel gruppo — solitamente usato per fissare orari, confermare convocazioni e organizzare partite — un messaggio che indicava quantità, costi e persino le zone in cui sarebbe avvenuta la consegna della droga, accompagnato dall’avvertimento che “chi fa perdere tempo verrà bloccato”. Un contenuto definito “inaccettabile e agghiacciante” dalla lega, tanto più perché proveniente da una figura che lavora a contatto con minori.

Allenatore giovanile di Belfast espulso a vita per aver condiviso un “menu della cocaina” in chat

Appena il messaggio è stato individuato, la lega è intervenuta senza esitazioni. Secondo un portavoce, nella chat erano presenti centinaia di allenatori e l’indignazione è stata immediata: l’allenatore è stato espulso dal gruppo e segnalato al suo club, oltre che alle persone responsabili della tutela dei minori.

La Fonacab League ha chiarito che per l’allenatore non ci sarà alcuna possibilità di rientro: l’accesso a tutte le strutture e agli eventi della competizione gli è stato vietato in modo permanente.

In una nota ufficiale, l’organizzazione ha ricordato di non poter controllare ogni chat privata, ma di avere standard di comportamento precisi e inderogabili, soprattutto quando si tratta di garantire la sicurezza e il benessere dei bambini: “La nostra priorità è proteggere i giovani atleti e difendere i valori che guidano la nostra lega. Ogni condotta che violi questi principi verrà affrontata con fermezza.”

