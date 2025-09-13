Allegri svela perché il rientro di Leao è ancora lontano: “Si è infortunato a un muscolo molto pericoloso”

Il Milan si appresta a tornare in campo contro il Bologna in casa a San Siro per tentare di centrare altri tre punti dopo quelli presi a Lecce prima della pausa Nazionali. Massimiliano Allegri predica calma contro una squadra organizzata come il Bologna di Italiano che nonostante le assenze di certo non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico livornese ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita cercando anche di fare il punto su diversi situazioni.

Il primo riguardante l'attacco e la soddisfazioni degli elementi che lo compongono, il secondo sugli infortunati e coloro i quali sono rientrati dagli impegni con le nazionali dopo tante ore di volo. Allegri si sofferma fin da subito su Leao: "Ha un problema al soleo che è un muscolo molto pericoloso quindi elongazione o stiramento cambia poco e per questo non ci sarà domani e non ci sarà quasi sicuramente a Udine". Il tecnico poi aggiunge: "Probabilmente lo vedremo a disposizione col Napoli perché quelli sono i tempi per questo tipo di infortuni".

Allegri dunque getta la maschera sulle condizioni di Leao che sembrava potesse recuperare prima e che invece rischia di tornare direttamente a fine mese se tutto dovesse andare per il meglio. L'allenatore del Milan punta molto sul portoghese il quale potrebbe essere utilizzato in questa stagione anche da prima punta, ma bisogna considerare Santiago Gimenez che punta a prendersi quel posto da titolare nel Milan lasciando a Leao magari un altro ruolo nel nuovo Milan di Allegri.

Le parole di Allegri su Gimenez

E a proposito del messicano Allegri ha avuto solo parole positive: "Gimenez sta bene, ma non scordiamoci che è arrivato a gennaio l'anno scorso e penso che possa fare un'ottima stagione quest'anno". Sugli ultimi arrivati, in questo Allegri si è soffermato a parlare di Nkunku: "Nkunku è quello più indietro fisicamente anche se è a disposizione". Nulla da dire su Rabiot invece che prenota già una maglia da titolare: "Sta bene fisicamente ed è da valutare il suo utilizzo dall'inizio. Bisogna vedere come stanno i giocatori rientrati dagli impegni con la nazionale".