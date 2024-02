Allegri si rivolge allo psicologo bianconero prima di Napoli-Juventus: colloquio agli allenamenti Massimiliano Allegri ha parlato più volte con lo psicologo della Juventus durante gli allenamenti dei bianconeri di questa mattina. L’allenatore livornese sta preparando la sfida contro il Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto: Juventus.com

La Juventus si sta preparando per il big match contro il Napoli e nell'allenamento di questa mattina aperto al pubblico Massimiliano Allegri è stato più volte a colloquio con lo psicologo della squadra, il dottor Giuseppe Vercelli. In vista di questo momento fondamentale della stagione bianconera, c'è bisogno di tutti. Ecco perché l'allenatore livornese ha voluto fortemente anche un confronto di questo genere per cercare di trarre benefici anche dal punto di vista mentale. Le motivazioni non dovrebbero però mancare in una sfida attesissima al Maradona.

Secondo "ilbianconero.com" il tecnico della Juventus ha dovuto oltre al sostegno del pubblico presente sugli spalti ha avuto un colloquio con il dottor Vercelli a più riprese. Oltre alla presenza alla Continassa di Giuntoli, Manna, Cherubini, Pessotto e Scanavino, dunque tutta la dirigenza al gran completo, Allegri si è rivolto proprio allo psicologo della squadra per avere un confronto diretto. Evidentemente ha raccolto consigli su come riuscire a catturare l'attenzione della squadra facendo leva su altri elementi oltre ai classici motivazionali.

Un'occasione per abbinare la preparazione tecnico e tattica della gara a quella mentale che in un ‘Maradona' che si prospetta caldissimo dovrà essere fondamentale. Nella testa di Allegri evidentemente c'è ancora quel pesante 5-1 subito nella passata stagione dalla squadra allenata da Spalletti che diede il via ufficialmente a quella che poi sarebbe stata un'annata da incubo per i bianconeri. Sotto tanti punti di vista. Soprattutto mentali. Ecco perché Allegri vorrà lavorare molto anche su questo aspetto in un momento cruciale del campionato.

E proprio l'allenamento odierno ha messo subito a dura prova il tecnico bianconero. L'infortunio di Chiesa mette ulteriormente Allegri nella condizione di fare leva inevitabilmente anche sui tanti giovani presenti in rosa nel corso della partita di Napoli. Le assenze per infortunio di Rabiot e McKennie costringono Allegri a un cambio di uomini nella zona nevralgica del campo e quindi sarà interessante capire a chi affidare il compito di arginare le offensive della squadra di Calzona. L'impressione è che Allegri voglia riscattare subito il 5-1 dello scorso anno.