Allegri ricorda Galeone: “Dopo mezz’ora di allenamento con lui avevo capito che era diverso”

Per Massimiliano Allegri è una serata molto toccante e la vittoria del Milan contro la Roma assume per lui un sapore completamente diverso. All'età di 84 anni è morto Giovanni Galeone, storico allenatore e maestro di una generazione di tecnici che ora fanno la fortuna della Serie A. tra questi c'è proprio il rossonero che con lui ha mantenuto un legame di amicizia molto speciale che non si è spezzato mai, nonostante il tempo e le distanze.

Per questo dopo il trionfo di San Siro si prende qualche minuto per ricordarlo, portando l'immagine del direttore d'orchestra visionario che ha rivoluzionato il calcio italiano con le sue idee creando favole indimenticabili, come la promozione in Serie A del Pescara nel 1987.

Allegri commemora Galeone nel giorno della sua morte

Per tanti è stato un duro colpo e anche l'allenatore del Milan è rimasto provato dalla notizia della scomparsa del suo mentore. Con Galeone aveva un rapporto speciale ed era legato a lui anche adesso: ha imparato tutto quello che c'era da imparare e la sua morte è stata una notizia devastante che fa passare tutto in secondo piano. Dopo la gioia della vittoria contro la Roma il livornese si lascia andare a un piccolo aneddoto che descrive benissimo il loro legame, rimasto saldo per oltre trent'anni.

Ai microfoni di DAZN nel post-partita Allegri ha raccontato del loro primo incontro: "Nel 91’ sono arrivato dal Pavia al Pescata. Loro avevano preso Massara e nel pacchetto ci hanno messo anche me. Dopo che sono arrivato lì dopo mezz’ora ho capito che era diverso, mi hanno detto che il trequartista non lo potevo fare e che dovevo fare la mezz’ala. E da lì ho iniziato la mia modesta carriera da giocatore". È basato pochissimo per far scattare la scintilla e gli insegnamenti di Galeone sono ancora vivi nel tecnico rossonero: "Mi ha insegnato molto, e nonostante che lui sia passato per un grande attaccante i concetti e i principi della fase difensiva li ho imparati tutti da lui".