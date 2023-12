Allegri prende la parola e fa un discorso chiaro alla festa di Natale della Juve: “Sono orgoglioso” Massimiliano Allegri fa un discorso durante la festa di Natale della Juventus. Prole d’amore e di stima nei confronti del club bianconero che certifica il grande legame che c’è tra l’allenatore livornese e la società.

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri è stato nominato allenatore del mese di novembre dalla Lega Serie A. Al tecnico della Juventus va il merito di aver fatto rialzare la testa a club, squadra e ambiente bianconero dopo un'annata, come quella passata, assolutamente da dimenticare per diversi aspetti. Alla cena di Natale organizzata dalla società e arrivata in un momento del campionato di certo positivo per i bianconeri secondi in classifica a -2 dall'Inter e reduci dal successo contro il Napoli, Allegri si è sentito di prendere la parola e fare un discorso chiaro e preciso.

Parla al cuore della squadra, della dirigenza e dei tifosi il tecnico livornese che ha da sempre avuta la piena fiducia di tutto il club. "Lo scorso anno è iniziato con questo gruppo di cui io e tutti noi siamo molto orgogliosi – ha spiegato Allegri – Abbiamo fatto un percorso di crescita che ha l'obiettivo di riportare in alto la Juventus". L'allenatore della Juventus si concentra poi su un altro aspetto, molto più umano e che lo riguarda da vicino. Per lui la Juventus è tutto e lo fa capire a chiare lettere a prescindere da come andrà questa stagione e il suo futuro in bianconero.

"Spesso ho detto che il nostro focus sarà centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la competizione che si addice di più alla Juventus – ha spiegato il tecnico bianconero – Lo scorso anno è stato tutto complicato, ma abbiamo lavorato per trovare un'alchimia positiva e devo ringraziare tutti coloro che lavorano alla Continassa, dal primo all'ultimo: ci mettono nelle migliori condizioni per lavorare". Poi Allegri si sofferma a parlare della sua esperienza personale, prima come allenatore e poi come uomo. E le sensazioni che gli trasmette la Juventus sono uniche.

"Da dieci anni faccio parte di questo club e sono orgoglioso che sia così – ha spiegato il tecnico livornese – La Juventus è unica: è unica nel suo DNA, nella sua storia, nei suoi valori e nell'attaccamento ai valori che chi lavora qui deve avere. Valori che attraverso il lavoro e il sacrificio ci hanno permesso di superare le difficoltà e raggiungere traguardi davvero importanti". Parole d'amore nei confronti dell'universo bianconero che negli ultimi anni l'ha forse criticato tanto ma tutte le colpe di certo non sono attribuibli allo stesso Max Allegri.