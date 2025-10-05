Serie A
video suggerito
video suggerito

Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così”

Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regalare il vantaggio al Milan contro la Juve. Il tecnico livornese si rammarica: “Gli avevo detto di non calciarlo così”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
25 CONDIVISIONI
Immagine

Il Milan ha sprecato una grandissima occasione per portarsi in vantaggio all'Allianz Stadium contro la Juventus. Kelly commette fallo su Gimenez in area di rigore, forse una spinta o un incrocio di gambe, e per i rossoneri il tiro dagli undici metri era una ghiotta opportunità. Pulisic si presenta sul dischetto nonostante fosse stato il messicano a procurarsi questa possibilità per il Milan di portarsi in vantaggio. L'ex Chelsea però spreca tutto e calcia alto il pallone.

Pulisic guarda fino all'ultimo il movimento di Di Gregorio e riesce anche a spiazzarlo ma la sfera finisce altissima. E qui ecco la curiosità riguardante Massimiliano Allegri raccontata da DAZN. Il tecnico del Milan infatti ha deciso di non guardare il rigore di Pulisic voltandosi e dando le spalle al campo. Le immagini mostrano Max sorprendersi per la reazione felice del pubblico bianconero intuendo dunque l'errore dello statunitense. A quel punto chiede a Landucci, il suo secondo, cosa fosse accaduto e nello specifico gli chiede in che modo avesse calciato quel pallone e spiega: "Gliel'avevo detto che non doveva tirarlo di piatto".

Il rigore calciato alto da Pulisic.
Il rigore calciato alto da Pulisic.

Il dialogo tra Allegri e Landucci dopo il rigore di Pulisic

Pulisic infatti ha allargato il piattone per cercare di spiazzare Di Gregorio ma il corpo era troppo indietro e la palla finisce inevitabilmente alta. Curiosa e simpatica la conversazione di Allegri con Landucci: "L'ha sbagliato? – chiede il tecnico trovando la risposta del suo secondo alla domanda – Ma l'ha parato?". Allegri a quel punto, dopo aver saputo dell'errore chiede ancora: "Ma l'ha mandata alta tirando di piatto?". Landucci gli risponde ancora di "sì" a quella serie di domande e così Allegri subito reagisce, anche simpaticamente.

Leggi anche
Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium: nella ripresa Pulisic sbaglia un rigore

"Ecco gliel'avevo detto di non calciarla di piatto". Evidentemente Allegri, che come sanno benissimo i tifosi della Juventus non lascia nulla al caso ed è maniacale anche nei dettagli di una partita, come ad esempio il modo di calciare il rigore, aveva ben instruito il suo calciatore che però non l'ha ascoltato. I due si sono incrociati lo sguardo successivamente in campo e l'allenatore bianconero in un attimo ha chiesto a Pulisic: "Hai tirato di piatto eh?". I due si sono messi a ridere e Allegri ha chiuso in questo modo la questione pur rammaricandosi per l'errore.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Milan
25 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Juve e Milan si annullano, Pulisic sbaglia un rigore. Napoli e Roma in testa al campionato
Il tecnico rossonero non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: "Gliel'avevo detto di non tirare così"
Allegri fa un discorso chiaro a Leao dopo Juve-Milan: "Uno come lui quando arriva lì deve fare gol"
Del Piero mette da parte il cuore, dice la cruda verità su Tudor e la Juventus: una sfilza di difetti
Il Napoli ribalta il Genoa al Maradona nella ripresa (2-1), segnano Anguissa e Hojlund. Palo di Di Lorenzo.
Antonio Conte dà una sbirciata al suo orologio in diretta tv: "Se ce la faccio...", ha fretta di rientrare a casa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views