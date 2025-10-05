Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così”
Il Milan ha sprecato una grandissima occasione per portarsi in vantaggio all'Allianz Stadium contro la Juventus. Kelly commette fallo su Gimenez in area di rigore, forse una spinta o un incrocio di gambe, e per i rossoneri il tiro dagli undici metri era una ghiotta opportunità. Pulisic si presenta sul dischetto nonostante fosse stato il messicano a procurarsi questa possibilità per il Milan di portarsi in vantaggio. L'ex Chelsea però spreca tutto e calcia alto il pallone.
Pulisic guarda fino all'ultimo il movimento di Di Gregorio e riesce anche a spiazzarlo ma la sfera finisce altissima. E qui ecco la curiosità riguardante Massimiliano Allegri raccontata da DAZN. Il tecnico del Milan infatti ha deciso di non guardare il rigore di Pulisic voltandosi e dando le spalle al campo. Le immagini mostrano Max sorprendersi per la reazione felice del pubblico bianconero intuendo dunque l'errore dello statunitense. A quel punto chiede a Landucci, il suo secondo, cosa fosse accaduto e nello specifico gli chiede in che modo avesse calciato quel pallone e spiega: "Gliel'avevo detto che non doveva tirarlo di piatto".
Il dialogo tra Allegri e Landucci dopo il rigore di Pulisic
Pulisic infatti ha allargato il piattone per cercare di spiazzare Di Gregorio ma il corpo era troppo indietro e la palla finisce inevitabilmente alta. Curiosa e simpatica la conversazione di Allegri con Landucci: "L'ha sbagliato? – chiede il tecnico trovando la risposta del suo secondo alla domanda – Ma l'ha parato?". Allegri a quel punto, dopo aver saputo dell'errore chiede ancora: "Ma l'ha mandata alta tirando di piatto?". Landucci gli risponde ancora di "sì" a quella serie di domande e così Allegri subito reagisce, anche simpaticamente.
"Ecco gliel'avevo detto di non calciarla di piatto". Evidentemente Allegri, che come sanno benissimo i tifosi della Juventus non lascia nulla al caso ed è maniacale anche nei dettagli di una partita, come ad esempio il modo di calciare il rigore, aveva ben instruito il suo calciatore che però non l'ha ascoltato. I due si sono incrociati lo sguardo successivamente in campo e l'allenatore bianconero in un attimo ha chiesto a Pulisic: "Hai tirato di piatto eh?". I due si sono messi a ridere e Allegri ha chiuso in questo modo la questione pur rammaricandosi per l'errore.