Allegri ironizza sul ‘corto muso’: “Il nipotino è contento, abbiamo vinto 2-0 e non solo uno” Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria della Juventus in casa dello Spezia per 2-0.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha vinto 2-0 in casa dello Spezia e continua la sua rincorsa ai piani alti della classifica in vista dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la penalizzazione di 15 punti. Massimiliano Allegri ha parlato dopo il match del Picco ha parlato ai microfoni di DAZN e ha analizzato così la gara: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, nel secondo tempo siamo partiti bene. Poi quando è entrato Angel dà più serenità alla squadra perché con la palla è straordinario. Abbiamo subito paradossalmente più tiri stasera che giovedì, c’è da fare i complimenti a Perin. Abbiamo fatto 47 punti, ora siamo al 7 posto".

Sull'inserimento di Bonucci a centrocampo nei minuti di recupero si è espresso così: "Era giusto che rientrasse e lo facesse con una vittoria. Per questo finale di stagione vogliamo avere tutti a disposizione".

L'allenatore bianconero ha punzecchiato i suoi attaccanti, Vlahovic e Kean, e ha li bacchettati per i loro movimenti: "Era la prima volta che giocavano insieme, abbiamo preparato la partita per allungarli. Delle volte li attaccavano insieme, a volte tutti e due incontro. In quelle situazioni devi andare uno incontro".

Allegri ha parlato anche della sfida di ritorno dei playoff di Europa League contro il Nantes: "Giovedì abbiamo fatto tantissime occasioni, abbiamo tante possibilità per passare il turno ma non sarà semplice. Per noi sarà una finale".

Parole d'elogio anche per Angel Di Maria, che è entrato in campo nella ripresa e ha messo la firma sul : "Avete mai visto dei campioni agitati? Io no, e ne ho allenati abbastanza. È una questione più mentale che tecnica".

Infine è arrivata anche l'ironia sul ‘corto muso' dopo la battuta pronunciata in conferenza stampa in merito alle vittorie per 1-0: "Il nipotino già mi ha scritto un messaggio che è contento che abbiamo vinto 2-0 e non solo uno".