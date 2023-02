Allegri ha visto qualcosa di diverso in Vlahovic: “È più leggero, si muove meglio” L’allenatore della Juventus ha esaltato Dusan Vlahovic sottolineandone il cambiamento nell’ultimo periodo. L’attaccante ha sfoderato una forma migliore.

A cura di Marco Beltrami

Tre gol e tre punti per la Juventus in casa della Salernitana. Massimiliano Allegri ha portato a casa lo scontro diretto contro la formazione di Nicola, facendo un bel balzo in avanti in classifica. L'allenatore con il suo proverbiale pragmatismo dopo il match ha fatto il punto della situazione, fissando anche quelli che sono gli obiettivi dopo la penalizzazione inflitta alla sua squadra.

Ai microfoni di DAZN, il tecnico della Juventus proprio come aveva fatto la vigilia ha fatto riferimento ai numeri. Ad oggi la situazione dei bianconeri è questa: "In campo abbiamo fatto 41 punti, ce ne hanno tolti 15 e quindi siamo a 26. Per arrivare a 40 dobbiamo farne altri 14 per la classifica. Intanto abbiamo scalato un po' di posizioni e siamo saliti alla pari del Monza, anche se per gli scontri diretti siamo 11. L'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica".

Per spostarsi nella zona sinistra della graduatoria, Allegri può fare i conti con i giocatori finalmente recuperati. Tra questi anche Dusan Vlahovic che si è messo alle parte la pubalgia. L'attaccante serbo ha timbrato due volte il cartellino del gol, sfoderando finalmente tutto il suo valore. Ma in cosa è migliorato Dusan? Allegri sottolinea anche il cambiamento fisico: "Gli manca il gol perché anche fisicamente…Vlahovic è più leggero, si muove meglio è più… brillante ecco e stasera ha giocato meglio tecnicamente e questo la dice lunga"

E chissà che con questo Vlahovic più "brillante" Allegri non opti per una soluzione iper-offensiva con un tridente formato dal serbo, Chiesa e Di Maria. Sarà necessario a suo dire un grande spirito di sacrificio da parte di tutti: "Con me giocano tutti, ma ci sono momenti diversi. Ci vuole disponibilità da parte di tutti. Di Maria ha fatto un ottimo lavoro in fase difensiva".

Da qui alla fine comunque sarà necessario il contributo di tutti, anche di chi si accomoderà inizialmente in panchina: "Bisogna migliorare sulla circolazione della palla. Abbiamo bisogno di tutti. Capisco i giocatori che stanno fuori, ma i cambi diventano determinanti e chi entra dà una mano. Abbiamo dei giocatori che vengono da mesi di attività".