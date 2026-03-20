Allegri ha la ricetta per risollevare il calcio italiano: “Inutile imitare paesi con culture diverse”

Allegri ha parlato alla vigilia di Milan-Torino e ha dato la sua ricetta per risollevare il calcio italiano: “Inutile imitare Paesi con culture calcistiche diverse e denigrare il calcio italiano. La difesa fa parte della nostra storia”.

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Milan-Torino e ha risposto ad una domanda sul momento che sta vivendo il movimento calcistico italiano: "Non sto qui a spiegare tutto, non ho la verità in tasca. Non bisogna denigrare il calcio italiano. Abbiamo caratteristiche storiche, fa parte della nostra storia e della difesa dei fortini. Ora tutti parlano. La velocità del passaggio è diversa e dipende dai giocatori. Perché le partite in Europa sono più veloci? Perché o vinci o perdi. Il campionato inglese è diverso, non migliore o peggiore. Se dicono che in Italia il gioco ristagna e ci sono meno spazi, vediamo il lato positivo: è più difficile fare gol. Noi siamo cresciuti così e ci siamo evoluti. Non dobbiamo imitare altri paesi con culture diverse. La storia cambia da club a club".

L'allenatore rossonero ha proseguito così il suo ragionamento: "Bisogna migliorare i settori giovanili e trovare formule nuove. Ma non basta dire: bisogna fare! Servono decisioni. Chiudendo, credo che andrebbero mostrati i numeri dei settori giovanili. Ci dobbiamo preoccupare perché molti bambini smettono presto di giocare a calcio e passano ad altri sport. Per arrivare a talenti come Sinner c’è tutto un lavoro dietro. Bisogna stare attenti. Chi capisce di Settore Giovanile deve fare riforme concrete".

Questa domanda arriva nella settimana che ha visto uscire l'Atalanta dalla Champions League, era l'ultima squadra italiana rimasta nella massima competizione europea, e la Roma è stata eliminata dall'Europa League nel ‘derby italiano' contro il Bologna.

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Ora le uniche squadre del nostro campionato nei tornei UEFA sono gli emiliani in UEL e la Fiorentina in Conference League.

Allegri: "L'Inter ha tanti punti di vantaggio e hanno il destino nelle loro mani"

Sulla corsa Scudetto Allegri ha le idee chiare: "L'Inter ha tanti punti di vantaggio e hanno il destino nelle loro mani, come noi lo abbiamo per la Champions. Poi l'aritmetica ci dirà quando le cose saranno chiuse".

Infine, una battuta sulle scintille Leao-Pulisic: "La lite? Sono cose che succedono, rimaniamo sereni e pensiamo a quello che dobbiamo fare".