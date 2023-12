Allegri gelato da Massa per il fallo di Malinovskyi su Yildiz: gli ha dato una risposta senza senso L’arbitro Massa di Genoa-Juventus ha gelato Allegri. Una risposta sorprendente e senza senso dopo il confronto avuto a fine gara tra il tecnico e il direttore di gara per il contestato fallo di Malinovskyi su Yildiz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri si è scatenato nello spogliatoio dell'arbitro Davide Massa al termine di Genoa-Juventus. La furia del tecnico bianconero gli è costata una multa di 10mila euro da parte del Giudice Sportivo giustificata, in parte, da quanto visto in campo. Come riporta il Corriere dello Sport quest'oggi l'allenatore livornese si è scagliato contro il direttore di gara per un motivo ben preciso. Non tanto per l'evidente fallo di mano di Bani in area di rigore nel corso del secondo tempo, quanto per quell'entrataccia di Malinovskyi su Yildiz quasi a fine partita.

Un intervento non sanzionato dall'arbitro con il cartellino rosso che ha fatto esplodere la rabbia della Juventus e dello stesso Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero è andato faccia a faccia con l'arbitro per sfogarsi per quanto accaduto sul rettangolo verde di Marassi: "Ti rendi conto che quel fallo poteva stroncare la carriera di un ragazzo?" avrebbe detto l'allenatore subito dopo l’entrata di Malinovskyi che ha poi preceduto il triplice fischio dell'arbitro Massa. La risposta di quest'ultimo all'accusa di Allegri sembra però a dir poco sorprendente.

Il bruttissimo fallo di Malinovskyi su Yildiz contestato dalla Juve e da Allegri.

Allegri evidentemente si aspettava una spiegazione sul perché nessuno tra arbitro e VAR avesse visto quell'intervento ma Massa, che evidentemente aveva capito dove volesse arrivare Allegri, ovvero alla contestazione del mancato cartellino rosso, ha risposto: "Mancava 1 minuto alla fine, non sarebbe certo cambiato il risultato". Il quotidiano fa sapere inoltre che poi la conversazione si sarebbe poi spostata su una ‘frecciatina' dello stesso Allegri al direttore di gara relativa all'episodio avvenuto in Napoli-Inter e alle decisioni prese in sala VAR da Fabbri.

Insomma, non il clima ideale per scambiare opinioni sull'accaduto in totale serenità. Allegri ha voluto chiedere spiegazioni anche per tutelare i propri giocatori, in questo caso Yildiz da un fallo che meritava sicuramente un provvedimento diverso da quello preso da Massa. La ricostruzione finale riportata poi dal Giudice Sportivo è stata poi questa: "Allegri ha contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all'operato del Var, tant'è che il direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio".