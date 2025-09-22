Allegri è pessimista sul ritorno in campo di Leao: rischia di non giocare contro il Napoli

Leao non ha ancora superato l’infortunio che lo ha fermato lo scorso 17 agosto, non ci sarà contro il Lecce. Allegri: “Lo valuteremo giovedì e venerdì per il Napoli”

Rafa Leao non rientrerà neanche per la partita di Coppa Italia contro il Lecce e forse non sarà convocato neanche per il big match di domenica contro il Napoli. Arrivano notizie poco rassicuranti da Massimiliano Allegri che è pessimista sul rientro del portoghese che si è infortunato al soleo più di un mese fa all'esodio in coppa contro il Bari. Un problema fisico arrivato proprio dopo il gol gli ha fatto saltare tutto l'inizio del campionato e non ci sono notizie rassicuranti per un possibile ritorno in campo che appare sempre più lontano.

Intervistato dai microfoni di Mediaset prima della gara contro il Lecce il tecnico rossonero ha parlato anche della situazione del suo attaccante che resta sempre molto complessa. Qualche giorno fa aveva spiegato che l'infortunio di Leao è in una zona delicata e che quindi va trattato con cautela per evitare ricadute ben peggiori che potrebbero condizionare fortemente la prima metà della stagione.

Quando tornerà in campo Leao

Una data precisa non c'è ancora e lo staff medico del Milan lo sta valutando giorno dopo giorno. Il portoghese non è convocato per la partita di Coppa Italia contro il Lecce e non si sa ancora se potrà sedere almeno in panchina contro il Napoli: "Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli". Allegri è pessimista sul recupero di Leao che non ha ancora dato segnali incoraggianti e potrebbe necessitare di qualche giorno in più per superare il suo problema fisico.

L'attaccante si è infortunato lo scorso 17 agosto nella partita di Coppa Italia contro il Bari dopo appena 17 minuti di partita: da quel momento non è più rientrato perché il fastidio al soleo non è passato, anche se inizialmente i tempi di recupero parlavano di uno stop di poche settimane. Servirà molta cautela attorno alla sua situazione perché si tratta di un muscolo delicato e c'è il serio rischio che possa saltare anche il big match contro il Napoli in via precauzionale.