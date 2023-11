Allegri è già in clima derby d’Italia: “Inter favorita per lo scudetto, ma in gara secca…” Allegri ha parlato dopo la vittoria sul Cagliari che ha permesso alla Juventus di volare in testa alla classifica: queste le sue parole ai microfoni di DAZN.

A cura di Vito Lamorte

"In una partita secca può succedere di tutto e quindi non so chi è favorita. L'Inter sicuramente è favorita per lo scudetto, noi dobbiamo essere bravi a stare lì con le primissime della classifica. I nerazzurri sono costruiti per vincere da tempo e anche quest'anno possono farlo". Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Cagliari che ha permesso alla Juventus di volare in testa alla classifica.

(in aggiornamento)