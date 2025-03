Allarme PSV, un giocatore ha la tubercolosi: “Avviati tutti i protocolli, pericoli di contagio minimi”

video suggerito

Allarme rosso nello spogliatoio del PSV Eindhoven dopo che, nella giornata di lunedì 24 marzo, il club ha denunciato pubblicamente un caso di tubercolosi all'interno dello spogliatoio. Colpito un giocatore, la cui identità è rimasta anonima per tutela della privacy, ma la preoccupazione è altissima e l'allerta massima. Anche se la società olandese ha anche sottolineato che "il rischio di un eventuale contagio è comunque limitato".

La nota del PSV: "Protocolli seguiti e implementati"

Nella giornata di lunedì 24 marzo, il club olandese del PSV Eindhoven ha confermato con un comunicato ufficiale che uno dei suoi giocatori è stato colpito da tubercolosi, una malattia solitamente polmonare, causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis, altamente infettiva perché si trasmette semplicemente attraverso l'aria attraverso un colpo di tosse o uno starnuto. "La situazione è stata segnalata al GGD Brabant-Zuidoost" il sistema sanitario nazionale. "Lo pneumologo curante, lo staff medico del PSV e il GGD hanno immediatamente preso tutte le misure necessarie" si legge nella comunicazione diramata dal PSV. "Ciò ha incluso l'indagine sulle fonti e sui contatti e l'informazione delle persone interessate. In collaborazione con il GGD, i protocolli standard continueranno a essere seguiti e implementati. Finora, non ci sono indicazioni che qualcuno nelle immediate vicinanze del giocatore infetto sia stato contagiato".

Chi è il calciatore del PSV affetto da tubercolosi

Il club non ha voluto diramare l'identità del calciatore colpito, ribadendo inoltre il diritto di proteggere il contagiato: "Non appena ci saranno novità rilevanti, le comunicheremo attraverso i nostri social network." Tuttavia, i media olandesi hanno subito individuato il calciatore malato. Si tratterebbe di Lucas Perez, ex giocatore di Arsenal, West Ham e Paok Salonicco, arrivato PSV Eindhoven solo un mese fa. Il 23 febbraio l'attaccante aveva sottoscritto un contratto come rinforzo dal mercato degli svincolati per aiutare la squadra di Peter Bosz che in Champions aveva raggiunto la gloria con l'eliminazione della Juventus di Thiago Motta.

Cosa accade al giocatore malato: stagione finita

Di certo, il giocatore a cui è stata diagnosticata la tubercolosi non potrà più giocare in questa stagione. Esiste infatti un protocollo medico ben preciso che prevede un primo periodo di isolamento di almeno tre o quattro settimane, esteso ulteriormente se la situazione lo richiede. Inoltre, è richiesto un secondo step, con un ciclo di antibiotici che va a impattare sulle condizioni del giocatore, il che significa che quando tornerà disponibile per il club, avrà ulteriore tempo per recuperare al cento per cento.