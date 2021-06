Il capitano della Scozia, Andy Robertson, ha cancellato un video sul suo profilo di Instagram mentre gioca a ping pong con Billy Gilmour, che è risultato positivo al Covid-19. Il terzino del Liverpool poco dopo la notizia del test positivo al giovane centrocampista del Chelsea è emerso questo video, in cui si vede il classe 2001 mentre si diverte a ping pong insieme a John McGinn. Normalissimi momenti in hotel delle squadre di calcio ma dopo la notizia della positività del numero 23 c'è grande apprensione tra i tifosi scozzesi in vista del match contro la Croazia.

La storia di Instagram di Robertson è stata subito rimossa ma i protagonisti sono piuttosto chiari ma non si se ancora qualche altro membro della rosa scozzese sarà costretto all'isolamento perché è stato contatto di Gilmour. Le speranze della nazionale di Steve Clarke erano riemerse dopo la buona prova contro l'Inghilterra a Wembley, che aveva fatto seguito alla brutta sconfitta casalinga con la Repubblica Ceca all'esordio; ma questa notizia potrebbe condizionare l'avvicinamento al match contro la Croazia, che deciderà se gli scozzesi riusciranno ad accedere alla fase a eliminazione diretta degli Europei 2021.

Proprio Billy Gilmour era stato eletto "Star of the Match" nella sfida contro gli inglesi ma il 20enne non potrà prendere parte alla gara decisiva di martedì sera a Hampden Park e questo potrebbe essere un ostacolo in più per gli scozzesi, che nel 3-5-2 visto nel secondo match sembravano aver trovato il loro perno di centrocampo. Questa la dichiarazione della federazione scozzese sulle sue condizioni di salute: "Dopo essere stato in contatto con Public Health England da quando è stato registrato il test positivo, Billy ora si autoisolerà per 10 giorni e quindi salterà la partita del Gruppo D di UEFA EURO 2020 di domani contro la Croazia ad Hampden".