All-in del Manchester City sul mercato: doppio colpo da oltre 200 milioni di euro Nei prossimi giorni partirà l’assalto del Manchester City ai suoi obiettivi di mercato: i nomi in orbita della squadra campione d’Inghilterra sono quelli di Harry Kane e Jack Grealish, per i quali ci sarebbe già una precisa strategia da parte dei Citizens. Queste due costose operazioni, che potrebbero portare all’esborso di più di 200 milioni di euro, dovrebbero essere finanziate da alcune cessioni già pianificate alla fine della stagione scorsa.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City potrebbe sferrare l'attacco decisivo sul mercato in vista della prossima stagione. I due obiettivi principali della squadra campione d'Inghilterra si conoscono da settimane ed entrambi hanno fatto parte della selezione britannica che è arrivata fino alla finale di EURO 2020: si tratta di Harry Kane e Jack Grealish. Convincere il Tottenham e l'Aston Villa a privarsi delle loro stelle non sarà facile ma i Citizens stanno imbastendo una strategia sul mercato che li porterà a investire un totale di oltre 200 milioni di euro per rinforzare il roaster a disposizione di Pep Guardiola. Secondo The Athletic, l'obiettivo del City è quello di ingaggiare entrambi i giocatori offensivi e non scegliere tra uno dei due.

La situazione. La trattativa con il Tottenham per Kane sarà dura e lunga ed è possibile che si debba aspettare anche fino alla fine del mercato con il rischio di non riuscire a sostituire adeguatamente il Kun Agüero. Per quanto riguarda Grealiash, invece, non dovrebbero esserci troppi problemi con l'Aston Villa è diversa: secondo i media britannici tutto è pronto per la firma del trequartista del 1995, visto che nel suo contratto c'è una clausola che il City è disposto a mettere sul tavolo e ci sarebbero già degli accordi concordati tra il club e il giocatore.

Partenze e arrivi. Queste due costose operazioni dovrebbero essere finanziate dalle cessioni di alcuni giocatori già pianificate alla fine della stagione: in partenza da Ethiad ci sarebbero Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez e Raheem Sterling. Insomma, calciatori di primissimo piano, che hanno fatto la storia del club fino a poche settimane fa. Inoltre, il Manchester City ha ricevuto circa 13 milioni di euro dalla cessione di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund al Manchester United grazie ad una clausola stabilita sul contratto ai tempi del trasferimento dall'Inghilterra alla Bundesliga. Bisogna mettere in conto anche le cessioni di altri giovani calciatori, visto che il Leeds ha pagato 13 milioni di euro per Jack Harrison, mentre Lukas Nmecha, Pedro Porro, Ivan Ilic o Yangel Herrera potrebbero lasciare il City Football Group nelle prossime settimane e dare ulteriore liquidità per finanziare i grandi acquisti dell'estate 2021 del Manchester City. Sta per entrare in gioco anche la squadra di Khaldun al-Mubarak.