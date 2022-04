Alisson sfotte Pickford durante il derby di Liverpool, Anfield esplode e gli tributa un’ovazione Durante Liverpool-Everton in modo plateale Pickford dopo una parata semplice ha cercato di perdere tempo. Nella ripresa, sul 2-0, Alisson ha fatto lo stesso gesto del portiere dell’Inghilterra.

A cura di Alessio Morra

Le due squadre di Liverpool stanno vivendo un'annata agli antipodi. I Reds hanno vinto la Coppa di Lega, sono in finale di FA Cup, in semifinale di Champions e si stanno giocando la Premier League in un fantastico testa a testa con il Manchester City. I Toffees rischiano concretamente di retrocedere dopo quasi 70 anni. Domenica scorsa si è disputato il derby della Merseyside, come da pronostico ha vinto la squadra di Klopp e in campo è successo qualcosa di particolare, qualcosa che ha esaltato la tifoseria di Anfield.

Il Liverpool nel girone di ritorno ha vinto tutte le partite tranne due (pareggiate contro City e Chelsea fuori casa, curiosamente con lo stesso punteggio, 2-2). I Reds con la tranquillità dei campioni hanno giocato contro l'Everton che ha provato a difendere lo 0-0 il più possibile. Nel primo tempo ci è riuscito, ma l'incontro è stato sbloccato dallo scozzese Robertson al 62′, prima del raddoppio nel finale di Origi. Tre punti pesanti che permettono alla squadra di Klopp di rimanere a un punto dal Manchester City.

I tifosi di casa nel finale di partita si sono esaltati per ciò che ha fatto Alisson, ma stavolta non è stato un grande intervento del portiere a strappare applausi. Ma cosa è successo nel tempio di Anfield? Sul finire del primo tempo Jordan Pickford, portiere dell'Everton e della nazionale inglese, su uno spiovente da metà campo esce dalla sua porta e agevolmente blocca il pallone, ma vuole perdere tempo e dopo aver compiuto una parata semplice, si getta per terra e allarga le gambe. Una tattica precisa quella di Pickford che aveva intenzione di far trascorrere il tempo.

Nella ripresa, quando il punteggio era già ben definito, si ripete la stessa situazione, ma a parti invertite. Pallone molle, un tentativo di tiro andato male che giunge nell'area dei rigore del Liverpool, Alisson lo chiama e velocemente e lo fa suo. Anche la sua è una parata semplice, ma il brasiliano che ha visto bene ciò che ha fatto Pickford emula il numero uno dei Toffees e dopo aver bloccato il pallone, si tuffa e allarga le gambe. Anfield Road esplode. Un'ovazione per l'ex giallorosso e per Pickford un pomeriggio da cancellare in tutti i sensi.