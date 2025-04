video suggerito

Alisha Lehmann: "Un ex calciatrice svizzera mi ha ferita raccontando cose che non avrei mai detto" Alisha Lehmann ha raccontato cosa ha vissuto due settimane fa quando ha ascoltato un'intervista di una sua ex compagna di squadra in Nazionale: "Mi ha ferita raccontando cose che non avrei mai detto. Le ho mandato un messaggio vocale, è triste".

A cura di Fabrizio Rinelli

Alisha Lehmann è stato uno dei grandi acquisti della Juventus Women nel corso della scorsa estate. L'attaccante della squadra bianconera che ha appena trionfato vincendo lo Scudetto, si è raccontata nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Juventus nel podcast Small Talk per il secondo episodio del nuovo format prodotto dallo Juventus Creator Lab. La giocatrice ex Aston Villa ha toccato diversi argomenti sottolineando soprattutto il tema relativo al suo personaggio. La Lehmann in pochi anni è diventata un'autentica star sui social con milioni di seguaci.

Ma se i commenti e le parole degli utenti sul web non la toccano, al contrario non si aspettava che in Svizzera un ex giocatrice della nazionale elvetica che ora lavora agli Europei esprimesse un certo tipo di giudizi nei suoi confronti. La Lehmann non fa nomi ma parla apertamente di quanto accaduto: "Non capisco perché la gente sia così cattiva – spiega -. Mi criticano perché metto il rossetto ma non mi interessa". E poi spiega cosa ha sentito: "Era una mia ex compagna di Nazionale e quello che ha detto in un podcast in Svizzera mi ha ferita tanto. Le ho dovuto scrivere".

L'attaccante della Juventus spiega: "Ha detto delle cose che mi hanno ferita – spiega -. Ha raccontato al giornale cose che non mi aspettavo e che io non avrei mai detto". L'attaccante della Juventus è rimasta spiazzata da quanto ascoltato: "Io non direi mai nulla su altre donne – aggiunge -. La gente può avere opinioni su come gioco a calcio, se gioco tanto o poco, mi sta bene è la loro opinione, ma opinioni sulla mia vita personale mi feriscono. Ma solo se espresse da persone al quale tengo". Evidentemente proprio da un'ex compagna di nazionale non se lo aspettava.

Alisha Lehmann in campo con la Juventus.

La reazione di Alisha Lehmann alle parole della sua ex compagna di squadra in Nazionale

Alisha Lehmann ha raccontato di aver reagito immediatamente: "Ho risposto mandandole un messaggio vocale – ha detto -. Le ho detto che non era giusto e che lei non sa come vivo". L'attaccante della Juventus Women ha poi aggiunto: "Ha detto che passo troppo tempo sui social e a fare pubblicità e che è per questo che gioco così poco". E conclude: "Mi ha ferita perché se solo la gente vedesse quanto mi impegno con le mie compagne alla Juventus – spiega -. Ma se una persona che conosco dice cose del genere allora è davvero molto triste. Mi sono arrabbiata, ma è passata".