Alexis Sanchez sbarca a Marsiglia, accoglienza pazzesca: rischia di farsi male per salutare i tifosi Alexis Sanchez è stato accolto dai tifosi del Marsiglia in un’atmosfera pazzesca all’aeroporto ma ha rischiato l’infortunio per salutare i tifosi.

A cura di Vito Lamorte

Alexis Sanchez è un nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia. L'attaccante cileno ha risolto ieri il contratto con l'Inter e con l'accordo già in tasca la trattativa con i francesi si è conclusa in pochissime ore. La nota ufficiale del club è giunta in serata, dopo che il 33enne è sbarcato in Francia: "L'Olympique de Marseille e Alexis Sanchez hanno concordato l'arrivo del giocatore a Marsiglia tramite un accordo di principio. Il nazionale cileno si impegnerà nelle prossime ore subordinatamente al successo delle visite mediche".

Il 33enne è atterrato all'aeroporto di Marsiglia in sera ed è stato accolto dai suoi nuovi tifosi in maniera pazzesca: il saluto ha visto fumogeni e bandiere che ha sorpreso il Nino Maravilla, calciatore di grande temperamento e che può esaltare davvero una piazza calda come quella marsigliese.

L'attaccante cileno si è presentato indossando la maglia numero 70 dell'OM, ​​tenendo tra le mani una sciarpa con la scritta "L’OM c’est nous": Sanchez si è subito calato nel nuovo ambiente e ha cercato di ingraziarsi la nuova piazza. L'ex giocatore dell'Inter ha posato con i tifosi per foto e ha firmato autografi, prima di tornare all'interno dell'aeroporto Alexis e uscire di nuovo per salutare ancora una volta i nuovi supporter.

Mentre correva verso i suoi nuovi fan per battergli la mano, il calciatore cileno è scivolato su un fumogeno spento a terra ed quasi è caduto sulle transenne che contenevano la folla accorda per accoglierlo. C'è stata più paura che male effettivo per Alexis Sanchez ma siamo andati vicinissimi a quello che avrebbe potuto essere uno degli infortuni più insoliti e clamorosi di sempre.

Alexis Sanchez ha firmato col Marsiglia un contratto di due anni, con uno stipendio annuo di 3 milioni di euro.