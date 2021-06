Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Il tecnico toscano, che ieri aveva risolto il contratto che lo legava all'Empoli, ha firmato un biennale con la società emiliana. Dopo la vittoria del torneo di Serie B e la conseguente promozione in Serie A con la società toscana, nella giornata di martedì il giovane allenatore ha risolto il suo contratto con gli azzurri e poche ore dopo è arrivata la nota che ha ufficializzato il suo passaggio in neroverde. Erano diverse le squadre di Serie A interessate a Dionisi ma, alla fine, l'ha spuntata il Sassuolo.

Sono state settimane difficili per il tecnico di Piancastagnaio, che aveva le idee chiare in merito al suo futuro dopo i primi contatti con il Sassuolo ma non riusciva a liberarsi dal contratto con l'Empoli. Attraverso il proprio sito ufficiale e i suoi canali social il club neroverde ha annunciato la scelta della nuova guida tecnica dopo la partenza di Roberto De Zerbi. La società emiliana punta ancora su un allenatore emergente che sviluppa un determinato tipo di idea tattica e tecnica: quello del Sassuolo ormai sembra essere un marchio di fabbrica ma ora bisognerà vedere che tipo di rosa avrà a disposizione da metà luglio.

Il comunicato del Sassuolo

Questa la nota ufficiale del club neroverde per comunicare l'ingaggio di Alessio Dionisi come tecnico della prima squadra: "Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!".