Al Khelaifi racconta cos’è successo dopo PSG-Inter di Champions: “Guadagnati 5 milioni in tre ore”

A cura di Fabrizio Rinelli

Nasser Al Khelaifi ha finalmente conquistato un titolo europeo con il PSG battendo l'Inter per 5-0 nell'ultima finale di Champions League. Il presidente della squadra parigina ha ancora una volta elogiato il gruppo allenato da Luis Enrique in una intervista alla rete televisiva nazionale Al-Kass. Nel corso di questa chiacchierata si è parlato anche dell'incredibile ritorno che ha avuto dal punto di vista dell'immagine ma anche dei ricavi il PSG subito dopo aver vinto la coppa dalle grandi orecchie e racconta cos'è accaduto nelle tre ore successive alla vittoria.

"Sono stato orgoglioso quando il presidente francese ha espresso la sua gratitudine a tutti i qatarioti – ha spiegato il patron del PSG che ha poi indicato un incredibile dato raccolto proprio nelle ore successive alla sfida contro l'Inter -. In sole tre ore dalla finale, abbiamo generato 5 milioni di vendite di maglie". Numeri assolutamente convincenti e pazzeschi per la società francese che proprio grazie alla nuova proprietà negli anni ha acquisito credibilità, fascino, facendo accrescere notevolmente il proprio brand in tutti il mondo.

"Nessuno pensava che avremmo vinto il titolo – ha spiegato a tal proposito Al Khelaifi che ha poi aggiunto -. Abbiamo affrontato la Champions League passo dopo passo. La partita di Anfield ci ha dato fiducia. La presenza di giocatori di punta nel corso degli anni ha contribuito enormemente alla popolarità globale del Paris Saint-Germain. Ora abbiamo accademie in tutto il mondo. Abbiamo scelto Luis Enrique perché crediamo nel calcio d'attacco e nel giocare con gioia".

Le parole di Al Khelaifi sul livello del PSG

Il patron del PSG specifica inoltre come il successo del PSG non possa essere considerato un caso isolato e va controcorrente rispetto alle voci che si rincorrono sul livello della Ligue 1 francese: "È più facile segnare gol in Liga che in Ligue 1 – ha sottolineato per poi aggiungere ancora -. Luis Enrique ha rappresentato con orgoglio la Ligue 1 e l'ha difesa contro i tifosi della Premier League che la chiamavano la Farmers' League. Alla fine abbiamo battuto Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa in Champions League questa stagione".