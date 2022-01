Akinfenwa trascinato via di peso, gli insulti sono inaccettabili: parapiglia in campo Akinfenwa ha perso le staffe dopo che i tifosi avversari lo hanno apostrofato con cori beceri. Il centravanti famoso per la sua stazza, ha provato a farsi giustizia da solo.

A cura di Marco Beltrami

Adebayo Akinfenwa è un gigante buono. Il centravanti inglese di origini nigeriane, ha conquistato una grande popolarità, oltre che per le sue doti tecniche anche per la sua stazza. Il calciatore che a maggio compirà 40 anni ha raggiunto un peso superiore ai 100 kg e per la sua mole è diventato una vera e propria icona, proprio non vuole saperne di ritirarsi e continua a giocare nel Wycombe Wanderers che milita in League One, la terza serie calcistica inglese. Tanti sacrifici per l'ex Wimbledon, che è costretto ad allenamenti particolari, che gli permettono di giocare a livello professionistico nonostante l'imponente muscolatura.

Tanto grande quanto di carattere mansueto. Akinfenwa è sempre stato molto stimato da compagni e avversari, soprattutto per la sua grande correttezza. Il calciatore che non ha mai fatto mistero della sua volontà futura di approdare nel mondo del wrestling, ha conquistato la scena ultimamente per un episodio non positivo. Con il suo Wycombe Wanderers ha ospitato per uno scontro diretto valido per l'alta classifica l'MK Dons. Inizialmente in panchina, il calciatore nel finale del primo tempo ha iniziato a scaldarsi con alcuni suoi compagni.

Impossibile non riconoscerlo proprio alla luce della sua stazza. I tifosi ospiti mentre l'attaccante effettuava le consuete procedure a bordo campo, hanno iniziato ad intonare cori beceri nei suoi confronti. Il motivo? Il fatto che in passato, Akinfenwa ha dichiarato pubblicamente che non avrebbe mai accettato in carriera un trasferimento nell'MK Dons. Una situazione che a quanto pare non è stata dimenticata dai sostenitori avversari che l'hanno apostrofato anche con cori di matrice omofobica. A quel punto l'attaccante dei Chairboys ha provato a farsi giustizia da solo avvicinandosi minacciosamente al settore ospite. Necessario l'intervento degli steward con l'arbitro che ha interrotto il match per qualche secondo.

Dagli altoparlanti dello stadio sono stati diffusi messaggi per invitare i sostenitori ad astenersi da quel tipo di canto. Anche l'allenatore del Dons ha chiesto ai suoi tifosi di smetterla, anche per evitare provvedimenti disciplinari e magari la sospensione definitiva della partita, che è poi ricominciata concludendosi con il successo degli ospiti. A poco a poco la situazione è tornata alla normalità, con Adebayo Akinfenwa che poi dopo il fischio finale (è entrato nel finale) ha voluto concedersi alle foto con alcuni giovanissimi tifosi di casa e bambini delle Giovanili. Nel frattempo uno dei sostenitori autore dei cori beceri è stato individuato ed espulso: rischia anche di essere arrestato.