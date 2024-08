video suggerito

Ajax-Panathinaikos finisce dopo 34 rigori: è la serie più assurda di sempre in Europa League L'Ajax supera il turno in Europa League contro il Panathinaikos dopo 34 rigori calciati in quasi mezz'ora. Ma nel mondo c'è chi ha fatto addirittura di meglio.

A cura di Ada Cotugno

Ha del clamoroso il passaggio del turno dell'Ajax in Europa League, probabilmente il più assurdo di tutta la competizione. Mai nessuno era riuscito a vincere una partita a eliminazione diretta dopo 34 rigori, la serie più lunga della storia che sarà difficile replicare in tempi brevi.

L'italiano Farioli ha avuto la meglio contro il Panathinaikos ma ha dovuto stringere i denti per quasi mezz'ora, un'attesa infinita fatta di errori e false speranze che hanno dato vita a una serie a oltranza quasi epica che per poco non condannava gli olandesi alla fine peggiore.

L'Ajax vince dopo 34 rigori

Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo del genere, anche perché di serie così lunghe in Europa non se ne vedevano da tempo. Ci è voluta quasi mezz'ora (28 minuti per essere precisi) per l'Ajax per mettere la parola fine ai calci di rigore e superare il terzo turno di qualificazioni di Europa League con il punteggio totale di 12-13.

La serie è veramente clamorosa e a tratti sembra di assistere a un film. Dopo i primi cinque rigori le squadre erano in perfetta parità, dato che il Panathinaikos aveva sbagliato il primo e l'Ajax l'ultimo, ma nessuno si aspettava che si sarebbe andati così avanti. Alla fine sei giocatori si sono presentati dal dischetto per due volte, dato che dopo i portieri si comincia il giro da capo, non necessariamente nello stesso ordine. Oltretutto i due numeri uno sono stati impeccabili come tiratori e Pasveer alla fine ne ha parati cinque, permettendo alla sua squadra di qualificarsi.

Record in Europa ma non nel mondo

Ovviamente una serie così lunga ed emozionante non poteva che segnare un nuovo record nel calcio europeo. I 34 rigori calciati superano i 32 visti in un'Olanda-Inghilterra del 2007, valida per gli Europei Under 21: sembra un caso che anche qui siano coinvolti gli olandesi che restano comunque nel grande libro dei primati.

Ma se si allarga la ricerca al resto del mondo allora il primo posto è distante: come ricorda ESPN il record assoluto appartiene a Dimona-Shimshon Tel Aviv della terza serie israeliana, conclusa dopo 56 rigori calciati.