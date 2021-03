Joan Laporta ha un solo obiettivo dopo il suo ritorno da presidente del Barcellona: trattenere Lionel Messi. La permanenza del fantasista argentino in Catalogna rappresenta la priorità assoluta del club, pronto a blindare a vita la Pulce. Il patron dei blaugrana dovrà però fare i conti con il forte interesse del Manchester City di Guardiola che preme per averlo in squadra, ma soprattutto del Psg. I francesi sarebbero pronti ad accontentare ogni richiesta da parte di Messi pur di portarlo alla corte di Pochettino (un altro argentino).

Gli apprezzamenti della dirigenza francese e soprattutto il richiamo dei tanti calciatori del Psg, hanno infastidito il Barcellona che ora vuole solo che il giocatore resti sereno per valutare al meglio il suo futuro. Sullo sfondo resta il piano segreto di Laporta, che ha visto crescere Messi, ed è pronto a fargli sottoscrivere un contratto a lungo termine. La chiave, potrebbe essere rappresentata dall'acquisto del Kun Aguero che a giugno andrà in scadenza con il City e sarebbe un'occasione a parametro zero. Proprio come Leo Messi.

Il piano segreto di Laporta per portare Aguero a Barcellona

Sergio Aguero al Barcellona al fianco di Messi. Sarebbe questa la strategia di Laporta per cercare di convincere Messi a restare a Barcellona al fianco di uno dei suoi più grandi amici nel mondo del calcio. In questo modo, il presidente del Barcellona spera di ottenere il sì della Pulce formando, di conseguenza, una coppia d'attacco di tutto rispetto. Laporta è pronto a formulare la sua offerta al talento del Manchester City. Messi e Aguero sono legati anche da una profonda amicizia e questo potrebbe far decollare la trattativa. Laporta, secondo i media spagnoli, avrebbe anche già effettuato un primo sondaggio durante la campagna elettorale, per capire quali condizioni possano spingere Aguero ad accettare Barcellona come sua prossima destinazione. Il presidente catalano sta approfittando del momento di stallo tra il Kun e il Manchester City sulle pratiche di rinnovo, presentandogli un'opportunità di capire davvero irripetibile.

Aguero ha già giocato in Spagna con l'Atletico Madrid dal 2006 al 2011 e questo trasferimento gli consentirebbe di fare ritorno in Liga dove ha lasciato il segno mettendo a referto la bellezza di 100 gol in 230 partite più 46 assist. Numeri davvero da capogiro quelli totalizzati dall'argentino con i Colchoneros. Nel corso di un'intervista su Twitch, Aguero fu molto chiaro sull'argomento e senza lasciare troppi dubbi circa la sua volontà disse: "Chi non vorrebbe giocare con Leo". Parole che risalgono a tre settimane fa e che ad oggi sembrano essere quasi come una chiara volontà precisa del giocatore. I due hanno instaurato nel tempo un solido rapporto d'amicizia con i 15 anni trascorsi nella Nazionale dell'Argentina. Nel frattempo Aguero ha ricevuto timidi sondaggi anche da parte di Paris Saint Germain e dall'Inter Miami in MLS statunitense che potrebbe rappresentare delle insidie per Laporta.