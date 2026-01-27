Adriano mostra la truffa alla madre: “Se non restituite i soldi vi perseguiterò. Vedrete il diavolo”

L’Imperatore in un video ha denunciato la truffa fatta alla madre, con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Adriano ha minacciato i truffatori: “Se non li restituite in 24 ore scoprirò chi siete e vedrete il diavolo scendere sulla terra”.

Adriano, l'ex calciatore di Inter e Roma, si è mostrato furioso sui social media per denunciare che sua madre era stata vittima di un truffatore che si era spacciato per lui su WhatsApp, e l'avrebbe ingannata con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale. La madre del giocatore avrebbe perso 15 mila Real brasiliani. Adriano ha dato la notizia ed ha minacciato il truffatore dicendo che se scopre chi è, per lui sono dolori.

La truffa su WhatsApp alla madre di Adriano

L'ex bomber ha raccontato che sua madre, Rosilda, ha perso tanti soldi a causa di una truffa su WhatsApp. L'Imperatore ha spiegato che il truffatore si era spacciato per lui, e lo aveva fatto utilizzando l'Intelligenza Artificiale per chiamare e ingannare la signora Rosilda, la madre di Adriano, alla quale il calciatore è legatissimo.

Lo sguardo del brasiliano, quasi più delle parole, spiegano lo stato d'animo di Adriano che ha spiegato cosa è accaduto e ha mandato un messaggio al truffatore: "Ciao a tutti. Sono qui per avvertirvi di una cosa molto seria. Mia madre ha appena depositato 15.000 real (la moneta brasiliana, che al cambio sono circa 2400 euro ndr.) sul conto di una persona che si spacciava per me. Non fatelo. Io non ho cambiato numero, il mio numero è lo stesso".

Adriano con la madre e la nonna nel giorno della partita d’addio al calcio.

"Vi perseguito, se non li restituite vedrete il diavolo scendere sulla terra"

Poi ha aggiunto: "A quel mascalzone dico una cosa: è meglio che tu me li restituisca quei soldi. Amico, ti sto dando la caccia come un matto. Vi perseguito. Non mette in imbarazzo madri, nonne o familiari. Se non li restituite entro 24 ore comunque scoprirò chi siete e allora vedrete il diavolo scendere sulla terra".

Adriano, che in questo video sembra un po' il Liam Neeson del film ‘Io vi troverò', denuncia anche un tipo di truffa che, almeno in Brasile, purtroppo ha preso piede ed attecchisce, con il truffatore che spiega in un messaggio, in questo caso alla malcapitata, che ha bisogno di soldi e non ha il solito numero di telefono, perché lo ha cambiato.