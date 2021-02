L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19 ma asintomatico. Lo ha reso noto lo stesso club brianzolo in una nota, specificando anche come in questi giorni il dirigente non abbia avuto alcun contatto con la squadra che milita nel campionato di Serie B. "A. C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto – si legge nella nota ufficiale -. L'Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio".

La notizia del contagio dell'ex milanista arriva a margine di una settimana difficile per il calcio italiano per quanto accaduto sia in relazione al Torino sia all'Inter. Le preoccupazioni maggiori sono scaturite dal focolaio di coronavirus che si è acceso in casa granata con ben 10 membri del gruppo squadra (8 calciatori, 2 persone dello staff) costrette alla quarantena. Allenamenti sospesi e partita con il Sassuolo (in programma per oggi) rinviata al 17 marzo (ore 15) in seguito alle comunicazioni giunte dall'ente territoriale competente (l'Asl Torino 1). Forti dubbi sulla possibilità che vi sia il fischio d'inizio sono legati anche a un'altra gara del Torino: quella della prossima settimana, in programma il 2 marzo alle 18.30. Anche in questo caso si va verso la definizione di una nuova data.

Oltre al Torino, la giornata odierna ha registrato casi di positività al Covid anche in un altro club di Serie A. Si tratta dell'Inter dove gli amministratori delegati Antonello e Marotta, il direttore sportivo Ausilio e il legale del club nerazzurro Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico si trovano in quarantena come da protocollo dopo l'esito degli ultimi test. In isolamento fiduciario ad Appian Gentile l'intero gruppo squadra nel quale, però, non si registrano casi di positività.