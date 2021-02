Il Benevento ha acquistato Adolfo Gaich nell'ultima finestra di mercato invernale. L'attaccante argentino, arrivato ieri pomeriggio in Italia, ha comunicato alla società sannita di voler indossare la maglia numero 7, quella che indossava Carmelo Imbriani. Una scelta di cuore, di impatto, fatta proprio quando ha messo piede per la prima volta allo stadio "Vigorito", ammirando la coreografia che i tifosi hanno preparato per il loro ex capitano scomparso il 15 febbraio del 2013.

Nonostante gli spalti vuoti, Gaich ha potuto guardare con i suoi occhi l'amore che il popolo beneventano ha avuto e per sempre avrà nei confronti di Imbriani. Bandiera della squadra, nato a Benevento, di cui è stato anche allenatore nella stagione 2011-2012, Imbriani avrebbe compiuto 45 anni mercoledì, ovvero il prossimo 10 febbraio. E non c'era modo migliore per Gaich di presentarsi ai suoi nuovi tifosi con questo gesto che vale più di un gol. L'argentino ha chiesto alla società se ci fosse la possibilità di modificare la sua iniziale scelta di scegliere la 23 optando per quel numero 7. L'ultimo a vestire quella maglia è stato Kragl, oggi all'Ascoli.

Ieri pomeriggio il Benevento aveva chiesto ad Adolfo Gaich, appena arrivato in Italia, di fare qualche foto per immortalare la sua presenza al Vigorito. L'attaccante argentino ha scelto come sfondo la Sud che aveva preparato una coreografia per l'anniversario della scomparsa di Carmelo Imbriani (15 febbraio 2013). Un'immagine che ha toccato fortemente il cuore del giocatore che ha subito chiesto maggiori informazioni sulla storia di Imbriani.

Ora la speranza è di vederlo subito in campo a Bologna con la gloriosa 7 sulle spalle.