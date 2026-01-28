Adani svela perché non torna a lavorare per Sky: “Sento anche una responsabilità verso il paese”

Lele Adani a Sky lo ricordiamo per essere stato una delle colonne dei programmi d'approfondimento e in diretta dedicati al calcio nel corso degli ultimi anni. Lo scontro verbale con Massimiliano Allegri, culminata poi con la rinuncia dell'allenatore a proseguire quell'intervista, è stato probabilmente l'episodio che ha poi messo fine alla sua esperienza lavorativa nella tv satellitare. Adani oggi è opinionista Rai alla Domenica Sportiva nonché la voce del commento tecnico durante le partite della Nazionale Italiana allenata da Rino Gattuso.

Sui social poi si è preso il suo spazio prima alla Bobo Tv e poi a Viva el Futbol che conduce insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola attraverso i vari canali online. Nel frattempo però qualcuno, proprio sul web, ha fatto ad Adani una domanda scomoda relativa proprio a un suo possibile ritorno a Sky dopo tanti anni dall'ultima volta. Sembrava un argomento scomodo da affrontare e invece Adani, con un video trasmesso proprio sulla pagina ufficiale Instagram di Viva el Futbol ha dato la sua risposta: "Tornare a Sky? È un discorso un po' lungo, andrebbe un po' approfondito, ma cerchiamo di sintetizzare".

A questo punto Lele spiega il suo punto di vista mostrando apertura eventualmente un giorno a una proposta di Sky. Ma fino a questo momento l'ex difensore si ritiene più che soddisfatto del suo percorso e di ciò che sta facendo attualmente, soprattutto in Rai. "Io a Sky sono stato benissimo, ho un bellissimo rapporto con tantissime persone e lo conservo anche ora – ha detto Adani -. Ho grande stima di tanti professionisti, ovviamente come in tutti i luoghi di lavoro ci sono a volte delle visioni differenti, ci sono dei problemi di gestione, però la mia esperienza è stata di 9 anni bellissimi". Ma a questo punto Adani spiega perché in questo momento non farebbe ritorno.

Adani durante una diretta Rai.

"Io ora non tornerei semplicemente perché sto davvero bene in Rai – ha spiegato -. Sto bene professionalmente, personalmente e con le persone che ci sono nel mio ambito professionale e nel format che tratto, anche nei commenti per la nazionale. Ho amici, professionisti che sono diventati amici e le cose che tratto mi piacciono".

Adani poi conclude la sua spiegazione: "La Rai è seguita da milioni e milioni di italiani, c'è anche una responsabilità verso il paese per chi vuole unire il calcio alla gente, e farlo in Rai è la strada migliore, quella anche più di difficile da ottenere e cerco di meritarmelo ogni giorno. Quindi in questo momento la RAI è il mio presente e la mia famiglia. Ci sarà tempo eventualmente per valutare un ritorno".