Adani stupito da Allegri e da ciò che ha visto fare al Milan: “È quello che chiedevo e che speravo”

Lele Adani vuole dare fiducia a Massimiliano Allegri e sottolinea gli aspetti positivi del suo Milan visti contro il Bologna: “Le giocate, quelle 5-6, sono state giuste, è quello che chiedevo, e che speravo che secondo me abbiamo ottenuto”.

Il Milan è a 6 punti dopo 3 partite di campionato. La sconfitta all'esordio contro la Cremonese non ha fatto abbattere la squadra di Massimiliano Allegri il quale è stato bravo insieme al suo staff a risollevare subito la squadra e vincere le successive due partite contro Lecce e Bologna. La presenza di Modric ha sicuramente impreziosito la rosa dei rossoneri che si è rinforzata ancora anche con l'arrivo di Rabiot. Elementi fondamentali per Allegri affinché possa lavorare al meglio e mostrare le proprie innovazioni dopo un anno di stop. Ecco, proprio su questo punto si è soffermato a parlare Lele Adani nel corso dell'ultima puntata di ‘Viva el futbol'.

L'ex difensore, oggi opinionista Rai e del nuovo format condotto insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha commentato proprio ciò che ha visto fare in campo al Milan di Allegri notando degli aspetti più che positivi. Una notizia considerando che Adani è sempre stato molto critico nei confronti di Allegri quando il tecnico livornese sedeva sulla panchina della Juventus. E a tal proposito ha detto: "Le giocate, quelle 5-6, sono state giuste, è quello che chiedevo e che speravo".

Ma a cosa si riferiva Adani? L'opinionista spiega di aver visto fare al Milan cose molto interessanti in campo: "Per me le partite con Lecce e Bologna hanno mostrato un Milan che non ha concesso tiri in porta – e spiega -. Voglio dire, se quello è il primo strumento per poi costruirci la vittoria secondo me è centrato". A questo punto Adani spiega nel dettaglio gli aspetti positivi della squadra e anche di Allegri: "C'è una cosa che mi è piaciuta e mi fa dare fiducia – aggiunge -. Siamo arrivati in un momento dove per primo Allegri sa che ci vuole un'altra proposta, un'altra ricerca, altri argomenti".

Adani, Cassano e Ventola durante la diretta.

Le parole positive di Adani e Cassano su Allegri al Milan

E questo per Adani si riflette anche in campo: "Devo dire una cosa, ovvero che le azioni del Milan hanno procurato un gol e 4 pali e sono state fatte bene così come il gol, inquadrato molto bene". E conclude: "Le giocate, quelle 5-6, sono state giuste, è quello che chiedevo, che speravo che secondo me abbiamo ottenuto e che da qui ci fa dire: cosa vedremo alla prossima?".

Anche Cassano è sulla stessa linea di Adani: "Ho visto un minimo a livello tattico – spiega -. Dico la verità, il Milan ha strameritato di vincere e per la prima volta dopo 5 anni di buio totale ho visto qualcosa dato che con le squadre di Allegri vedevi una min…a".