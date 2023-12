Accusa il CT di aver rubato la maglia scambiata con Vinicius: Sylla non convocato per la Coppa d’Africa Morlaye Sylla è stato escluso dai convocati per la Coppa d’Africa dopo aver accusato il suo CT di avergli rubato una maglia che aveva scambiato con Vinicius Jr. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Morlaye Sylla è stato escluso dalla squadra della Guinea per la prossima Coppa d'Africa dopo aver litigato con il suo commissario tecnico Kaba Diawara. Non è la prima volta che accade una cosa del genere nella storia del calcio ma il motivo è davvero singolare: il calciatore ha incolpato il suo CT di avergli rubato la maglia del Brasile di Vinicius Junior, ricevuta dal calciatore del Real Madrid in occasione dell'amichevole disputata lo scorso giugno tra le due nazionali.

Questa storia è emersa poche ore fa, quando sono uscite le convocazioni e varie indiscrezioni raccontano di insistita perquisizione dell'intero spogliatoio per capire dove fosse finita la maglia rubata. Sylla ha pagato il prezzo alto con l'esclusione dal torneo e così rimarrà a disposizione dell'Arouca, squadra portoghese che milita nella Primeira Liga.

Si tratta davvero di una situazione a dir poco unica e di cui non ci sono precedenti nel passato: ci sono sicuramente stati dissapori e disaccordi tra vari tecnici e calciatori, a tutte le latitudini, che hanno portato poi all'esclusione di questi ultimi.

Ma mai per un motivo del genere.

La Guinea prenderà parte al torneo continentale e affronterà il Camerun il 15 gennaio, poi il Gambia e infine i campioni in carica del Senegal. Un girone non proprio semplice.

Nella lista dei calciatori convocati spicca certamente il nome di Serhou Guirassy, tra gli attaccanti più prolifici della Bundesliga con lo Stoccarda e obiettivo di mercato del Milan. Tra i 25 calciatori convocati dal CT Kaba Diawara c'è una vecchia conoscenza della Serie A come l'ex Napoli e Roma Amadou Diawara.

Portieri: Kone, A. Keita, M. Camara.



Kone, A. Keita, M. Camara. Difensori: A. Conte, Diakite, Diakhaby, Jeanvier, Camara, Sow, I. Sylla, S. Sylla.



A. Conte, Diakite, Diakhaby, Jeanvier, Camara, Sow, I. Sylla, S. Sylla. Centrocampisti: Diawara, Konate, N. Keita, Toure, K. Cisse, Kourouma, S. Cisse, A. Camara.



Diawara, Konate, N. Keita, Toure, K. Cisse, Kourouma, S. Cisse, A. Camara. Attaccanti: Guilavogui, Bayo, Guirassy, Kante, Kamano, F. Conte.