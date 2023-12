Guirassy nuovo obiettivo di calciomercato del Milan: è lui l’attaccante nel mirino per gennaio Chi è Serhou Guirassy, nuovo obiettivo di calciomercato del Milan: è lui l’attaccante nel mirino per la sessione di gennaio.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serhou Guirassy è il nuovo obiettivo di mercato del Milan. L'attaccante dello Stoccarda nel mirino dei rossoneri per la sessione di gennaio è il vice capocannoniere della Bundesliga con 16 reti, solo Harry Kane ha fatto meglio di lui, e per le sue caratteristiche fisiche e tecniche è finito sul taccuino del club di via Aldo Rossi.

In base a quanto riportato su Transfermarkt, il valore dell'attaccante classe 1996 è di 40 milioni di euro ma nel contratto con lo Stoccarda c'è una clausola da 17.5 milioni di euro: il Milan potrebbe prelevare il centravanti guienano per una cifra decisamente inferiore a quella che è la sua attuale valutazione di mercato.

Chi è Guirassy, nuovo obiettivo di calciomercato del Milan

Guirassy è nato ad Arles e ha giocato con la nazionale francese nell’Under 16, U19 e U20 con un bottino di 11 gol ma poi ha scelto di difendere i colori della nazionale della Guinea, paese d’origine dei genitori. A gennaio sarà impegnato per la Coppa d’Africa e la selezione guineana è inserita nel girone C con Senegal, Camerun e Gambia.

Guirassy è un centravanti potente di 1.87 cm per 83 kg ma le sue doti tecniche e la sua mobilità gli permettono di essere partecipe al gioco della sua squadra: anche per questo motivo sembra essere lui il prescelto dal Milan perché in grado di segnare ma anche di far girare la squadra e premiare gli inserimenti dei compagni.

Guirassy cresce come ala destra con il Laval e nelle esperienze con Lille e Auxerre veniva usato in quel ruolo. Approda in Germania, al Colonia, per la prima volta ma dopo due stagioni torna in Francia: tra Amiens e Rennes la sua media realizzativa aumenta in maniera importante e il nome dell'attaccante classe 1996 inizia a girare molto di più dopo storica la doppietta realizzata al PSG con la maglia degli Unicorni.

Nel 2021 passa per 15 milioni di euro vola allo Stoccarda in Bundesliga: dopo una prima stagione con 14 gol in 28 partite, è arrivata l'esplosione in questa stagione con 18 reti in 12 partite tra campionato e DFB Pokal.

L'allenatore dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, ha parlato così di Guirassy: "Ha sviluppato una grande fiducia in se stesso. Adesso è capace di segnare goal in situazioni molto difficili e in maniera diversa, con il destro, con il sinistro o di testa. Inoltre ha imparato a sfruttare meglio la sua grande velocità e capacità nell’uno contro uno, attaccando costantemente la profondità"