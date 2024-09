video suggerito

Abraham interrompe l’esultanza vendicativa di Leao dopo il derby: è una lezione di rispetto Tammy Abraham frena l’esultanza di Leao dopo il derby vinto dal Milan contro l’Inter. L’attaccante portoghese prende la bandierina e la copre con la casacca rossonera, proprio come fatto da Thuram nella passata stagione a parti invertite. L’ex attaccante della Roma però ferma tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Rafael Leao ha evidentemente pensato al meglio come prendersi gioco dell'Inter dopo il derby vinto dal Milan. Sei vittorie dei nerazzurri prima che i rossoneri riuscissero a ritrovare il sorriso. E così Leao ne ha approfittato ripetendo l'esultanza che Marcus Thuram aveva fatto nella passata stagione quando l'Inter proprio con la vittoria nel derby riuscì a conquistare matematicamente il suo Scudetto, quello delle due stelle. L'attaccante francese prese la bandierina con impresso lo stemma del Milan e iniziò a festeggiare.

Thuram la sventolava coprendola con la sua maglietta nerazzurra oscurando di conseguenza il logo del Diavolo. Una provocazione chiaramente dovuta al momento. Una sorta di sfottò che Leao ha voluto replicare proprio al termine del derby vinto al Meazza grazie al colpo di testa vincente di Gabbia. L'attaccante portoghese viene inquadrato mentre raccoglie dalla lunetta del calcio d'angolo la bandierina con il simbolo dell'Inter (che da calendario giocava in casa ieri ndr) e si dirige verso Fofana. Quest'ultimo si toglie la sua maglia rossonera e la mette sulla bandierina. Ma nessuno aveva fatto i conti con Abraham che decide di mettere subito fine a quel siparietto.

Rispetto a Thuram infatti, l'esultanza provocatoria di Leao e Fofana dura veramente poco. Dalle immagini si nota come, una volta che Fofana poggia la sua casacca rossonera sulla bandierina, la passa a Leao che solo per mezzo secondo, ma con il sorriso, la tiene tra le mani prima di consegnarla immediatamente ad Abraham che si assicura solo di riprendere la maglietta di Fofana lasciando la bandierina per terra sul prato di San Siro. Di fatto l'ex Roma fa capire al portoghese di dover essere superiori a queste cose intervenendo prontamente per fermare quel gesto. Come a riportare l'attenzione sul campo senza soffermarsi troppo su questi aspetti goliardici. Di fatto, è una questione di rispetto.

Thuram e l'esultanza nel derby Scudetto con la bandierina del Milan.

L'esultanza di Thuram subito dopo il derby Scudetto dell'Inter

Thuram aveva messo in atto quell'esultanza dopo aver conquistato lo Scudetto ma il gesto dell'attaccante francese dell'Inter era stato molto più plateale. L'ex Borussia M'Gladbach la sventolato quella bandierina mostrandola in campo ai tifosi sotto la curva del popolo nerazzurro insieme ai suoi compagni di squadra. Quella di Leao è sembrata invece solo una risposta breve a Thuram frenata sul nascere solo grazie all'intervento di Abraham che ha voluto riportare l'attenzione della squadra sul campo. Ci sarà tempo, eventualmente, per pensare a un'esultanza come si deve…