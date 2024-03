Abbiamo capito come giocherà l’Italia agli Europei secondo Spalletti: ha già deciso 16 convocati L’Italia ha convinto con la difesa a 3 e Spalletti dovrebbe riproporla agli Europei. Ora il c.t. dovrà decidere i 23 convocati. Gli attaccanti saranno cinque o sei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il 2024 dell'Italia è iniziato negli Stati Uniti ed è iniziato con due vittorie e con un nuovo modulo, che Spalletti potrebbe davvero decidere di utilizzare agli Europei. La difesa a tre sembra il futuro e con il nuovo modulo naturalmente cambiano anche le priorità per il c.t., che dovrà convocare un numero maggiore di difensori e che potrebbe selezionare anche solo cinque attaccanti.

Difesa a tre e nuovo modulo, la formazione dell'Italia di Spalletti

Spalletti dopo la qualificazione a Euro 2024 ha iniziato a lavorare per gli Europei, che vedrà l'Italia sfidare Spagna, Croazia e Albania nel girone. La maggior parte dei difensori azzurri giocano in una difesa a tre, e ciò vale anche per gli esterni. E così il c.t. ha deciso di provare la difesa a tre. La prima parte dell'esperimento con il Venezuela non è stato straordinario, ma poi pian piano le misure sono state trovate. Molto meglio nel bis contro l'Ecuador, che raramente si è reso pericoloso verso la porta difesa per l'occasione da Vicario.

L'assetto difensivo ha dato grandi risposte. Gli esterni, nell'ultimo incontro Bellanova e Dimarco, hanno viaggiato a meraviglia. I calciatori sono di buon livello, l'allenatore è di prima fascia. Terminata la fase di rodaggio è chiaro che si troveranno anche gli automatismi. Certamente non si può usare toni trionfalistici per due vittorie nelle amichevoli di marzo, ma certamente i segnali sono più che positivi. L'Italia di Spalletti sta trovando la sua quadratura.

Per trovarla è arrivata la difesa a tre, che valorizza gli esterni e pure Lorenzo Pellegrini, autore di un gol meraviglioso contro l'Ecuador. Ora si pensa direttamente agli Europei. Le prossime amichevoli si disputeranno quando i campionati saranno alle porte e l'elenco dei convocati sarà già definitivo, al massimo con qualche riserva pronta a subentrare.

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Acerbi (Darmian), Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Chiesa, Pellegrini; Retegui.

Quali saranno i convocati dell'Italia di Spalletti per Euro 2024

Il c.t. ha ben chiaro cosa fare, la rosa di nomi è ampia. Ma è certo che una quindicina di calciatori, almeno, il posto garantito già lo hanno. Per gli Europei di Germania la musica torna all'antico. Perché i convocati saranno 23. Oltre ai tre portieri è facile immaginare che ci saranno otto difensori e quindi restano dodici posti da suddividere tra centrocampisti e attaccanti, con la ripartizione che potrebbe essere equa.

Donnarumma e Vicario sono sicurissimi, Meret favorito su Carnesecchi come terzo portiere. Per la difesa hanno il posto Di Lorenzo, Dimarco, Bastoni, Darmian e Acerbi, se non avrà una squalifica per l'affaire Juan Jesus. Quasi certa anche la convocazione di Buongiorno, che ha più chance di Mancini e di Scalvini, che però gioca a tre. Bellanova ha impressionato, Cambiaso è una garanzia. Entrambi sono in lizza per una maglia, così come Udogie. Quasi tagliati fuori Gatti e Calafiori, mai convocato.

Il centrocampo ha una serie di certezze. La prima è rappresentata da Nicolò Barella, in gol con la fascia da capitano con l'Ecuador. La seconda Jorginho, uomo di grande esperienza. E poi ovviamente c'è Lorenzo Pellegrini. Bryan Cristante salirà a bordo dell'aereo che porterà la Nazionale in Germania. Quasi certi anche Frattesi e Locatelli. Se ci sarà un settimo centrocampista ci sarà bagarre con Bonaventura favorito su Folorunsho, convocato a sorpresa, e Colpani. Ma non è così scontato che saranno sette i centrocampisti.

E poi c'è l'attacco, il reparto che dà più grattacapi a Spalletti che ha certezze: non si toccano Mateo Retegui, Federico Chiesa e Giacomo Raspadori. Berardi ha subito un grave infortunio. Probabilmente altri due esterni saranno convocati. Zaccagni, Zaniolo e Orsolini sono in lizza. Mentre per l'altro bomber di peso Lucca, che non è riuscito a esordire, se la gioca con Immobile, Kean e Scamacca.

Portieri: Donnarumma, Vicario (sicuri), Meret, Carnesecchi in ballottaggio)

Difensori: Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Bastoni, Buongiorno (sicuri), Acerbi (in attesa di giudizio), Cambiaso, Bellanova, Udogie, Scalvini, Mancini, Gatti (in lizza per il posto).

Centrocampisti: Barella, Pellegrini, Jorginho, Locatelli, Frattesi, Cristante (sicuri), Bonaventura, Folorunsho, Colpani (in lizza)

Attaccanti: Chiesa, Retegui, Raspadori (sicuri), Zaccagni, Zaniolo, Orsolini, Lucca, Immobile, Scamacca, Kean (in ballotaggio).