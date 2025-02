video suggerito

Abate è esonerato a sorpresa dalla Ternana: lite con il presidente, non ha convocato il figlio Abate non è più l'allenatore della Ternana, al suo posto è stato richiamato Liverani. L'ex Milan è stato esonerato a sorpresa dopo una discussione con il presidente.

A cura di Ada Cotugno

In casa Ternana si è scatenato il caos dopo la notizia dell'esonero di Ignazio Abate: la squadra sta vivendo una stagione di tutto rispetto, con il secondo posto nel Girone B di Serie C, ma d'improvviso l'allenatore è stato esonerato dal suo incarico senza un apparente motivo. Di sicuro c'entra il rendimento generale del club ma, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe scoppiata una lite con il presidente per un motivo a dir poco clamoroso.

Secondo quanto riportato da Ternana News Abate sarebbe stato esonerato perché non avrebbe inserito nella lista dei convocati dell'ultima partita Mattya D'Alessandro, figlio del patron della squadra. Da qui sarebbe nato un diverbio che avrebbe quindi portato alla drastica decisione, arrivata senza nessuna avvisaglia. La società ha annunciato anche il nome del successore che sarà Fabio Liverani.

Abate esonerato dopo uno contro con il presidente

Lo scontro 17 gennaio, dopo la sconfitta della Ternana, il presidente aveva convocato l'allenatore e tutto lo staff per un confronto che sarebbe stato piuttosto acceso, ma non è a causa di quel risultato che la panchina è saltata. Dopotutto la squadra è attualmente seconda nel Girone B di Serie C, a -3 dalla vetta occupata dalla Virtus Entella, ed è una delle più solide di tutto il gruppo. Sognare la promozione diretta dunque non è utopia, eppure non ci sarà più Abate a guidare le Fere.

Secondo fonti locali a rovinare il rapporto fra l'allenatore e il presidente ci sarebbe uno "sgarbo" fatto prima dell'ultima partita: Abate non ha inserito nella lista dei convocati il figlio del numero 1 della Ternana, Mattya D'Alessandro", e per questo motivo tutto sarebbe scoppiato d'improvviso. Gli ottimi risultati (oltre ai numeri da miglior difesa e miglior attacco di tutto il girone) sarebbero passati in secondo piano, tanto da portare all'esonero dell'ex Milan e all'ingaggio di Liverani.