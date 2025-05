A Trippier arriva da pagare lo scontrino costosissimo di uno strip club: lo hanno incastrato

video suggerito

Un conto salato. Quasi dodicimila euro spesi durante una serata in uno strip club. Quando Kieran Trippier ha visto che la fattura del night era intestata a suo nome deve essere rimasto di sasso. In quel locale non c'era mai stato eppure, a giudicare dalle voci elencate sullo scontrino, è sembrato il contrario. La maggior parte dell'importo consisteva in esibizioni private (circa 9 mila euro), il resto entra nel corredo accessorio di qualche bevuta di troppo. Il calciatore del Newcastle aveva forse fatto baldoria abbastanza da non ricordare cosa era successo? No, non stanno esattamente così le cose.

Scoperto chi ha consumato e poi ha messo tutto sul suo conto

La realtà dei fatti è che al suo posto c'è stato qualcun altro a fare bisboccia: un gruppo di amici che, al momento di mettere mani al portafogli per pagare le consumazioni (tutte…), ha addebitato ogni cosa a nome suo. Chi erano? La ridda delle indiscrezioni e del passaparola ha svelato l'identità delle persone: si tratta di giocatori del Gateshead, formazione che milita nella National League (il livello semi-professionistico inglese), che hanno pensato bene di regalarsi una serata alternativa sfruttando l'identità del difensore 34enne. E non è un caso che l'abbiano fatto perché, stando a quanto raccontato aò tabloid The Sun (che ha pubblicato la lista della spesa) da una fonte interna al locale Trippier è stato sì tra gli ospiti della struttura in passato "ma questa fattura è stata presentata da alcuni ragazzi che conosce a Gateshead. Lui non c'era… Sembra che gli abbiano voluto fare una scherzo… chissà poi chi ha pagato veramente il conto".

Lo scontrino emesso dal locale intorno alle 5 del mattino

For Your Eyes Only è il nome della balera che ha accolto la comitiva ansiosa di divertirsi senza badare a spese… tanto se ne sarebbe occupato "Tripps", come indicato sullo scontrino emesso intorno alle 5 del mattino. Perché proprio lui? Il terzino del Newcastle non è nuovo a uscite serali, l'ultima nota in ordine di tempo risale allo scorso mese di marzo quando, dopo la vittoria in finale di Carabao Cup era stato avvistato (assieme ad altri compagni di squadra) in un evento sportivo/mondano. Insieme al nazionale inglese c'erano anche Dan Burn, Harvey Barnes e Matt Targett, che hanno assistito alla vittoria in finale del fenomeno delle freccette Luke Littler contro Luke Humphries (numero uno al mondo e nel settore conosciuto col soprannome di "mano fredda").

Il difensore separato dalla moglie a fine 2024

Alla fine del 2024 Trippier si era separato dalla moglie Charlotte, prima di trasferirsi a 200 miglia dall'altra parte del paese per iniziare una nuova vita con i loro figli. La stagione attuale è stata caratterizzata da più ombre che luci nonostante un'annata fantastica per i Magpies a causa degli infortuni: ha accumulato solo 24 presenze in campionato in questa stagione, di cui solo 14 come titolare.