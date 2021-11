31 ore di viaggio per il Tottenham ma il match è rinviato, il bel gesto di Kane: “Siete miei ospiti” Due tifosi hanno effettuato un viaggio di 31 ore per vedere Burnley-Tottenham, match rinviato a causa della neve. Harry Kane lo ha saputo e li ha inviati a Londra.

A cura di Alessio Morra

Domenica scorsa in Inghilterra la neve ha influito sul turno di Premier League. La neve ha condizionato Manchester City-West Ham e ha impedito lo svolgimento di Burnley-Tottenham. Le immagini di Sean Dyche che solo in maniche di camicia osservava il campo ricoperto di neve hanno fatto il giro del mondo. Ma un giro enorme lo ha fatto anche una coppia di tifosi degli Spurs che avevano effettuato 31 ore di viaggio per volare da Dallas a Burnley, per vedere finalmente una partita del Tottenham. Ma quella partita, ahi loro, non si è giocata. Il post fatto da uno dei due è diventato virale e Harry Kane ha cercato di consolarlo e lo ha invitato a Londra per seguire dal vivo un match.

Burnley-Tottenham era in programma domenica 28 novembre alle 15 ora italiana (le 14 in Inghilterra). Due tifosi degli Spurs avevano pensato di attraversare l'oceano e volare in Inghilterra per seguire il match della loro squadra del cuore: il Tottenham, ma una volta giunti a Burnley hanno scoperto che purtroppo quell'incontro era stato rinviato. Immaginare la loro delusione è possibile. Ciascuno ha vissuto momenti così, ma fino a un certo punto. Perché sono pochissimi quelli che hanno effettuato 31 ore di viaggio per non vedere una partita della propria squadra del cuore, match rinviato a causa della neve. Giungendo allo stadio la coppia di tifosi partita da Dallas ha postato una loro foto, in cui comunque sorridono, e ha raccontato in breve le proprie avventure: "Da Dallas a Londra poi a Burnley (quasi arrivati) 31 ore – senza dormire – alimentati da caffè, cracker al formaggio e altro caffè. Per il giorno della partita sono previste temperature rigide e neve. Le cose che si fanno quando ami il tuo club il Tottenham".

Il tweet di Ken Saxton è diventato virale dopo il rinvio di Burnley-Tottenham, facendo incetta di like, ma anche del retweet di Harry Kane, il capitano del Tottenham, simbolo degli Spurs e della Nazionale inglese. Il ventottenne attaccante ha scritto: "Ho appena ricevuto questo tweet e sono assolutamente affranto per voi! Per il vostro impegno e per recuperare l'annullamento della partita, vi invito a una partita casalinga come miei ospiti quando sarete prossimamente a Londra". Ken Saxton, con estrema signorilità, ha risposto e ha scritto: "Ciao Harry, non è affatto necessario, ma ci piacerebbe accettare l'offerta. Grazie e a tutti gli Spurs (e agli altri appassionati di calcio) che ci hanno contattato. Incredibile davvero".