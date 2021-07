Zhang Ziyu a 14 anni è alta già 2.26 metri: la cinese ha numeri impressionanti e domina il basket Nelle ultime ore è nato un nuovo fenomeno che ha fatto il giro del mondo. Figlia di giocatori professionisti, Zhang Ziyu è nata nel 2007 ed è già alta 226 centimetri. Inutile dire che nella finale del campionato cinese under 15, a suon di stoppate e catturando con facilità ben 25 rimbalzi ha aiutato la sua squadra a conquistare il titolo.

A cura di Luca Mazzella

Un video diventato virale nel giro di poche ore che ha fatto conoscere a tutto il mondo la nuova gigante promessa della pallacanestro cinese, la stessa che ha regalato all’NBA “La Grande Muraglia”, al secolo Yao Ming, fenomeno visto con la canotta dei Rockets, inserito addirittura nella Hall of Fame e ritiratosi troppo presto dopo una serie di infortuni.

Si chiama Zhang Ziyu, ha 14 anni (nata nel maggio 2007) ed è alta ben 227 centimetri. Nel video che sta facendo il giro del mondo si vede Zhang intimidire ogni avversaria, catturare facilmente ogni rimbalzo nei pressi del ferro e dominare senza problemi tra le sue pari età.

Figlia di due giocatori professionisti di basket, rispettivamente 2.13 metri il padre e 1.98 la madre, più volte nazionale cinese, Zhang è diventata popolare nel web dopo aver dominato la Finale Nazionale del campionato under 15 cinese, a Jingzhou, segnando 42 punti e catturando 25 rimbalzi con 6 stoppate. Ovviamente la sua squadra, la Tsinghua University Middle School non ha avuto problemi a vincere la partita e il titolo con un fenomeno del genere in campo.

In prima elementare Zhang era alta già 1,60 metri, arrivando a toccare i 2.10 una volta chiuse le scuole elementari e crescendo di fatto 10 centimetri all'anno in media. Ha deciso quindi di cimentarsi con la pallacanestro seguendo le orme di Yao, che in Cina è una sorta di divinità e che della pallacanestro è oggi ambasciatore nel mondo proprio per NBA, amato e ricordato da tutti gli appassionati. Sul web c'è già chi parla di Zhang come "prospetto 2024", ipotizzando una carriera da professionista in WNBA, ma più verosimilmente occorrerà osservare con attenzione il suo sviluppo fisico seguendone crescita atletica e muscolare proprio per evitare di cadere in facili infortuni come l'illustre predecessore e più facile termine di paragone. Intanto lei vince, domina e convince tra avversarie che non hanno rimedi contro la sua potenza fisica e compagne di squadra ovviamente entusiaste per avere in squadra un fenomeno del genere.