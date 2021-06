Virtus Bologna-Olimpia Milano gara 3 finale Scudetto: dove vederla in TV e diretta streaming

Oggi alle ore 20.45 alla Segafredo Arena di Bologna è in programma la Gara 3 della Finale Scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Il match verrà trasmesso in diretta tv e in streaming dalla Rai (RaiSport e Rai Play) e da Eurosport (Eurosport Player) oltre che su Discovery+. Gli emiliani sono avanti 2-0 nella serie che assegna il titolo italiano della Serie A di basket.