video suggerito

Un tifoso ha comprato la maestosa villa di Michael Jordan per 10 milioni di euro, ma non ci vivrà Dopo undici anni Michael Jordan è riuscito a vendere la sua mega villa ma l’acquirente non è una star: il quarantaduenne John Copper ha spiazzato tutti con la sua decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

La strepitosa villa di Michael Jordan è stata finalmente venduta. La magione costruita ad Highland Park non è stata acquistata da un altro personaggio famoso ma da John Cooper, quarantaduenne tifoso del cestista che ha sborsato 9.5 milioni di euro per acquistare l'immobile che era stato messo in vendita undici anni fa. Dopo oltre un decennio ha trovato un proprietario ma la sua storia è piuttosto curiosa.

L'acquirente è socio della società immobiliare HAN Capital, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile delle operazioni per oltre 12 anni, è appassionato di sport e nonostante l'enorme investimento ha deciso che non vivrà in quella villa. Una decisione spiazzante che lo stesso Cooper ha voluto spiegare al Lincoln Journal Star.

John Copper, l'acquirente della villa di Michael Jordan

La casa di Michael Jordan venduta dopo oltre dieci anni

Sembrava impossibile cedere quella proprietà, eppure dopo undici anni la stella della NBA ce l'ha fatta. La casa è stata tolta e rimessa sul mercato per diverse volte nel corso degli ultimi anni e il prezzo è stato notevolmente ribassato: la prima volta infatti si aggirava attorno ai 30 milioni di euro mentre è stata ceduta definitivamente per 9.5 milioni.

Cooper aveva adocchiato la villa fin dal principio, ma mai si sarebbe aspettato di stringere in mano proprio quelle chiavi e di poter festeggiare il suo compleanno negli immensi giardini appartenuti a Jordan. La proprietà misura 56.000 metri quadrati con nove camere da letto e diciannove bagni. Fuori poi si possono trovare dei campi da tennis, un campo da basket regolamentare, un campo da golf e infiniti aree verdi in cui potersi rilassare, con il logo del campione sempre ben in vista in ogni angolo.

Cooper non abiterà nella villa

Nelle prime due settimane l'acquirente ha tenuto grandi feste all'interno della sua nuova casa, ospitando anche un party per i suoi 42 anni. Un vero sogno per Cooper che però ha spiazzato tutti spiegando che quella non sarà la sua dimora fissa: "A gennaio annuncerò alcuni progetti interessanti per la proprietà. Non ho in programma grandi ristrutturazioni. Onorerò l'eredità della proprietà. Questo posto è fantastico così com'è".

L'uomo ha una moglie e tre figli e non può trasferirsi definitivamente nella sua nuova villa, almeno per il momento. Ma ha già cominciato piccoli lavori di ristrutturazione e ammodernamento per rendere la sua nuova magione più confortevole e magari trasferirsi lì definitivamente nel prossimo futuro.