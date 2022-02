Tortona e Virtus Bologna non sbagliano nella Final Eight: si sfideranno in semifinale La seconda giornata di quarti di finale di Frecciarossa Final Eight vincono Tortona e Virtus Bologna, che si affronteranno in semifinale sabato alle 20.45.

A cura di Luca Mazzella

Altro giro, altra giornata di LBA Frecciarossa Final Eight: in campo oggi la seconda testa di serie Virtus Bologna impegnata contro l'HappyCasa Brindisi e la Bertram Basket Tortona contro la Pallacanestro Trieste. Due sfide che hanno regalato emozioni e giocate spettacolari in un crescendo che ha entusiasmato una Vitifrigo Arena che in attesa di riempirsi al 60% ha sprigionato tutto il suo calore anche nella capienza ridotta del 35%. A spuntarla guadagnandosi quindi l'accesso alla semifinale di sabato alle ore 20:45 sono i campioni d'Italia in carica e la Cenerentola della competizione.

Pallacanestro Trieste – Bertram Basket Tortona 82-94

Se è un sogno, non svegliate Marco Ramondino e i suoi magnifici ragazzi. La Bertram Basket Tortona, alla primissima apparizione della sua storia alle Final 8 di Coppa Italia, nel suo primo anno nella massima serie dopo la storica promozione di un anno fa, accede alle semifinali guadagnandosi la sfida proibitiva contro le "V Nere" di Sergio Scariolo uscita vincitrice nella gara successiva. Una favola da raccontare, quella di una piazza di appena 27.000 abitanti che nel giro di 10 anni riesce dalla C2 a guadagnarsi la serie A e non solo ad essere invitata al tavolo delle magnifiche 8 del girone d'andata, ma ad accedere addirittura ad una semifinale che ha ancora più dello storico.

Ci riesce, dopo un primo quarto e mezzo combattuto con la Pallacanestro Trieste, allungando tra finale di primo tempo e inizio del secondo, trascinata dalla vena offensiva della coppia composta da JP Macura (23 punti) e Mike Daum (22 punti), che con la complicità di Cannon (11 punti) si dividono i parziali e annichiliscono una Trieste che resta poco in partita, per poi soccombere dinanzi a entusiasmo e brillantezza offensiva del roster di Ramondino, che a suon di triple (14 in totale su 31 tentativi, con un ottimo 45% da oltre l'arco) costruiscono il break che consente fuga e agile gestione nell'ultimo periodo.

Nei friulani gli ultimi a mollare sono Adrian Banks (21 punti) e Sagaba Konate (13 punti e 8 rimbalzi) che ha il merito di mettere intensità e fisicità sotto i tabelloni. Il parziale di 16-2 del terzo quarto, ad ogni modo, rompe ogni resistenza di Trieste e chiude i conti con largo anticipo. I punti della staffa sono di Filloy, che manda i titoli di coda e aggiunge un mattoncino, l'ennesimo, al sogno del Basket Tortona.

Virtus Bologna – HappyCasa Brindisi 93-81

Nel segno di Milos Teodosic e Marco Belinelli, la Virtus Bologna di Sergio Scariolo abbatte la stoica resistenza dell'HappyCasa Brindisi e accede alle semifinali di Coppa, dove ad attenderla c'era appunto il basket Tortona. Una partita, quella dei campioni d'Italia in carica, in cui Pajola e compagni inseguono per appena 15 secondi, dopo i quali una volta pareggiato il canestro iniziale di Gaspardo la "V" non si volta più fino al 93-81 finale. A dare gli strappi decisivi è il fresco rientrato Milos Teodosic (fuori dal 9 gennaio dopo l'infortunio alla gamba in casa contro Reggio Emilia), che gioca poco, appena 13 minuti, ma di estrema qualità e con la solita dose di giocate a effetto, sin dalla prima azione, regalando 6 assist e segnando 8 punti a cui Scariolo ricorre nei soli momenti in cui la Brindisi di Vitucci torna vicina riducendo sotto la doppia cifra lo svantaggio.

Con lui, un enorme Marco Belinelli che segna 23 punti con 5 triple, come sempre frutto dei "suoi" tiri fuori equilibrio per un giocatore normale ma suo marchio di fabbrica, esaltando gli oltre 2500 spettatori presenti, tra cui le due tifoserie particolarmente infuocate per tutti i 40 minuti di gioco.

Sponda Brindisi a gettare la spugna per ultimi sono Visconti (13 punti) e Clark (19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) che però si infortuna proprio sul finale. Finisce 93-81, i campioni d'Italia sono in semifinale: si gioca sabato alle 20:45.