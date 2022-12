Telecronista colpito da malore in diretta: chi gli è accanto non se ne accorge e va avanti In occasione di una diretta televisiva, uno dei telecronisti della NBA è stato colpito da malore. Immagini da brividi, con il suo collaboratore che non si è accorto di nulla.

Quando si trasmette in diretta l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. È il bello e anche il brutto del live, con i telespettatori che in alcune situazioni restano di stucco. Un esempio arriva da oltreoceano e in particolare dagli Stati Uniti: in occasione di un incontro di basket valido per il campionato NBA si sono vissuti attimi di apprensione per le condizioni di salute di un volto noto della TV.

Stiamo parlando di Bob Rathbun popolare giornalista sportivo americano, autore e commentatore, celebre anche per il ruolo di telecronista televisivo delle sfide degli Atlanta Hawks che segue ormai da tantissimi anni. Il classe 1954 fa coppia fissa con l'ex star della pallacanestro a stelle e strisce Dominique Wilkins , nove volte NBA All-Star e giocatore degli Hawks. I due come sempre erano al lavoro sulla sfida tra gli Hawks e gli Oklahoma City Thunder, con il solito appuntamento di presentazione della partita.

All'improvviso però quella che sembrava una normale diretta TV si è trasformata in un incubo. Dopo aver ultimato il suo intervento, lasciando la parola a Wilkins, Bob Rathbun ha dimostrato di essere in grande difficoltà. Tremolio alle mani per il giornalista che è scivolato più in basso sulla sua poltrona, in preda a quelle che sono sembrate convulsioni. Lo sguardo a poco a poco è diventato fisso, per Rathbun che ha perso conoscenza. Il video è davvero da brividi.

Il suo storico collaboratore, non si era accorto di quanto stava accadendo alle sue spalle ed è andato avanti con il suo intervento fino a quando le telecamere hanno staccato inquadrando il palazzetto dello sport. In fretta e furia, si è prestato soccorso a Bob Rathbun, le condizioni del quale sono state poi rese note dagli Hawks, attraverso una dichiarazione alla stampa. Scampato pericolo per il commentatore, definito "stabile e reattivo".

Questa la nota: "Prima della partita di stasera contro l'Oklahoma City Thunder, l'annunciatore Bob Rathbun ha perso brevemente conoscenza sul campo. I professionisti medici di emergenza sul posto hanno curato rapidamente Rathbun per la disidratazione. È stabile, reattivo e diretto a Emory Midtown per ulteriori valutazioni". Il malore dunque potrebbe essere legato ad una disidratazione importante, e saranno necessari esami e nuove cure. Il peggio dunque sembra essere passato, ma quelle immagini sono un pugno nello stomaco.