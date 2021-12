Steve Kerr è il nuovo allenatore di Team USA: raccoglie il testimone da Popovich L’attuale coach dei Golden State Warriors, che non lascerà la panchina dei Dubs, è il nuovo coach della Nazionale americana.

A cura di Luca Mazzella

Notizia nell'aria ma la cui ufficialità è arrivata in questi minuti, con le solite anticipazioni di ESPN e degli insiders oltreoceano: Steve Kerr è il nuovo allenatore di Team USA. L'attuale coach dei Golden State Warriors, che non lascerà la panchina del team esattamente come fatto dal suo predecessore, succede a Gregg Popovich e guiderà la nazionale a stelle e strisce al Mondiale 2023 e all'Olimpiade 2024. Nel suo staff ci saranno anche Monty Williams (head coach dei Phoenix Suns), Erik Spoelstra (coach dei Miami Heat) e Mark Few, ex Gonzaga in NCAA.

Kerr, 56 anni, da giocatore ha in bacheca 3 anelli coi Chicago Bulls di Michael Jordan (1996, 1997 e 1998) e 2 con i San Antonio Spurs (1999 e 2003) allenato proprio da Popovich. Da coach invece, è stato ed è l'architetto di una delle squadre più forti di sempre e attuale team col miglior record NBA, i Golden State Warriors, che ha portato al titolo nel 2015, nel 2017 e nel 2018 fondando una vera e propria dinastia sull'asse Curry-Thompson-Green, che nella nomina del loro coach sulla panchina americana avranno ulteriori motivazioni per ben figurare anche con la nazionale.

L'annuncio di fatto è imminente ed è la prima decisione importante di Grant Hill, neo "Basketball Board of Directors" della squadra americana insediatosi proprio dopo la spedizione olimpica.