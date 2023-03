Si spengono le luci nel palazzetto, ma non è come sembra: l’arbitro chiede di sposarla Proposta di matrimonio straordinaria sul parquet di Moncalieri: protagonista un arbitro di basket.

A cura di Paolo Fiorenza

Cosa non si fa per amore, per rendere indimenticabili momenti destinati a segnare le proprie vite. Di proposte di matrimonio strane o fatte in pubblico se ne sono viste tante, soprattutto da quando i social network hanno moltiplicato all'ennesima potenza la possibilità di mostrare a tutti la propria passione nel chiedere la mano della donna amata.

Stavolta a fare le cose in grande e sorprendere la diretta interessata è stato un arbitro di basket, che ha apparecchiato tutto per bene in occasione di una partita al palazzetto. Il video, pubblicato dalla pagina Instagram della FIP del Piemonte, mostra quello che è accaduto sul parquet di Moncalieri qualche ora fa con la complicità di più di qualcuno dei presenti.

Quattro persone stanno in posa sul campo per una fotografia, ma solo una di loro pensa che sia davvero così: la fidanzata dell'arbitro Fabrizio Suriano. Le luci si spengono e sulla tribuna viene srotolato uno striscione che recita "mi vuoi sposare?". A quel punto la donna comincia a capire che sta accadendo qualcosa che le cambierà la vita.

L'arbitro piemontese si gira verso di lei mentre le luci del palazzetto si riaccendono e le dice quelle parole di cui sono fatti i sogni. Si inginocchia come tradizione impone, tira fuori il classico anello della promessa nuziale e fa la fatidica domanda col cuore in mano. La sua compagna è commossa, si copre il volto con le mani, poi si china e bacia l'uomo della sua vita.

Palla a spicchi e sentimenti, canestri da tre punti e amori belli, il pubblico del PalaEinaudi di Moncalieri apprezza, capisce di essere parte di qualcosa che resterà nel tempo più del risultato della partita e applaude con trasporto la scena che si svolge davanti ai suoi occhi. Fabrizio e la sua futura moglie si godono l'attimo: è meraviglioso dirsi quanto ci si ama.