Pozzecco incorona Melli con un paragone da brividi: “È come se avessi in squadra Baresi e Maldini”

L’Italia affronta la Slovenia negli ottavi dell’Eurobasket e dovrà contenere il pericolo Doncic: “Si può provare a sporcargli la partita, farlo tirare con percentuali basse, fargli fare fatica e limitare i suoi assist”

L'Italbasket comincerà il suo cammino nella fase a eliminazione diretta degli Europei contro la Slovenia di Doncic. È lui l'avversario più pericoloso e che costringerà la Nazionale a fare gli straordinari nella fase difensiva per provare a contenerlo, ma mister Pozzecco non si preoccupa troppo: sa che tutto sarà nelle mani di Melli, uno dei migliori difensori a livello europeo che sarà chiamato a una prova di spessore e maturità per portare la sua squadra ai quarti di finale.

Dopo l'allenamento di Riga il CT ha parlato della grande sfida contro un avversaria che ha alle spalle una tradizione importante nel basket. Sarà uno scoglio durissimo per gli Azzurri che sono riusciti ad aggiustare il tiro agli Eurobasket 2025 dopo un inizio disastroso, al quale hanno fatto seguito quattro vittorie consecutive.

Pozzecco si affida a Melli per contenere Doncic

La star della NBA sarà il pericolo numero uno per l'Italia negli ottavi di finali dell'Eurobasket, uno scoglio importante per la Nazionale che dovrà fare i conti con un avversario forte e dalla grande tradizione. Pozzecco parte con un concetto chiarissimo: "Si può fermare Doncic? No". Cosa fare allora? L'unica soluzione resta quella di rendergli la vita molto difficile e di non permettergli di dominare in campo, contenendo il suo talento che sarà sicuramente benzina per la Slovenia.

E per farlo il CT si affida a un solo uomo, Melli, uno dei migliori difensori in Europa. Pozzecco lo incorona facendo un paragone importantissimo: "Si può provare a sporcargli la partita, farlo tirare con percentuali basse, fargli fare fatica e limitare i suoi assist. Melli è il miglior difensore d’Europa: è come se avessi in squadra Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta. È normale che la nostra difesa sia dura. Vedremo che partita ne uscirà".