Italia-Slovenia di basket oggi agli Europei, orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italbasket scende in campo oggi contro la Slovenia per gli ottavi di finale degli Europei: dove vedere la gara in tv e in streaming e il programma degli Azzzurri.

L'Italia ha chiuso la fase a gironi con il secondo posto nel Gruppo C degli Europei, riprendendosi alla grande dopo la sconfitta all'esordio contro la Grecia. Quattro vittorie consecutive contro Georgia, Bosnia, Spagna e Cipro hanno rilanciato gli azzurri che agli ottavi di finale affrontano la Slovenia di Luka Doncic che si è classificata terza nel Gruppo D, dietro a Francia a Polonia. La partita si giocherà alle ore 17:30 di oggi, domenica 7 settembre, e sarà visibile in diretta TV su SkySport e in chiaro su Rai2. I ragazzi di Pozzecco sognano di approdare ai quarti di finale come tre anni fa ma si troveranno davanti lo sloveno Doncic che è il giocatore più temibile della sua nazionale.

Italia-Slovenia, a che ora gioca oggi agli Europei di basket: l’orario

Gli Azzurri cominciano il percorso nella fase a eliminazione diretta affrontando la Slovenia agli ottavi di finale. La partita si giocherà oggi alle ore 17:30 alla Xiaomi Arena di Riga, in Lettonia.

Italia-Slovenia, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

Come successo già per la fase a gironi, anche questa volta i tifosi avranno diverse possibilità per seguire la partita dell'Italia. L'evento sarà trasmesso su Sky Sport (canale Sky Sport Basket), ma anche in diretta Tv in chiaro su Rai2. Per lo streaming gli abbonati potranno utilizzare SkyGo oppure DAZN e Now, ma in alternativa esiste lo streaming gratuito di RaiPlay.

Le partite dell’ItalBasket agli Europei: il calendario

Con la prima settimana si è conclusa la fase a gironi dove gli azzurri si sono piazzati al secondo posto. La Nazionale si è trasferita a Riga per la fase a eliminazione diretta: in caso di passaggio del turno contro la Slovenia affronteranno la vincente di Germania Portogallo ed eventualmente in semifinale incroceranno la strada di Turchia, Svezia, Polonia e Bosnia Erzegovina.