Polonara torna in campo dopo il tumore: emozione e applausi in campo e in tribuna Polonora è tornato in campo dopo 57 giorni dalla diagnosi di neoplasia testicolare: al nono minuto del primo quarto del match tra Virtus Bologna e Tortona ovazioni e applausi alla Segafredo Arena per il suo ingresso in campo.

A cura di Vito Lamorte

Achille Polonora è tornato in campo dopo 57 giorni dalla diagnosi di neoplasia testicolare. Il cestista nato ad Ancona ha rimesso piede sul parquet nel match tra Virtus Bologna e Tortona, che si è concluso con il netto successo dei padroni di casa con il punteggio di 99-70.

L’ala grande è entrata al nono minuto del primo quarto, accolto dall’ovazione della Segafredo Arena e dagli applausi di tutti i presenti in campo e fuori. Il giocatore ha messo a referto 5 punti ed è stato protagonista di una buona prestazione.

Anche l’Italbasket ha omaggiato il giocatore con un post sui social: “Bentornato, Achi”.

Tutto era cominciato dopo un normale test antidoping il 24 settembre, quando un valore anomalo ha portato ad approfondire la situazione. L'ecografia svela: un tumore. Il 10 ottobre l'intervento di rimozione di una neoplasia testicolare all'Ospedale Maggiore di Bologna e le terapie. Il 3 dicembre Achille Polonara è di nuovo in campo.

Difficile trattenere l'emozione.

Molto bello anche il messaggio della Virtus Bologna sui suoi profili social per il suo atleta: "La cosa più bella: Bentornato Achi".

Polonara ha parlato a DAZN dopo la partita: "Sono stati due mesi pesanti e molto lunghi, però sono contento di essere tornato e d'ora in poi cercherò di non pensare più al passato. Spero che in futuro non avrò più problemi di salute. Bruno [Mascolo]? È un ragazzo super, uno dei compagni con cui mi trovo meglio. Sono contento che stasera ha fatto una gran partita. Non vediamo l'ora di giocare queste due partite in fila di EuroLeague in una settimana davvero importante che concludiamo domenica a Milano. Siamo supercarichi, e intanto ci godiamo questa vittoria".

Del rientro in campo di Achille Polonara contro Tortona ha parlato anche coach Luca Banchi: "Un pensiero importante va ad Achille e al suo rientro, è stata una settimana convincente di allenamenti dove lui ha portato tutta la sua voglia, energia ed ottimismo dopo quanto accaduto. È stato bello rivederlo in campo e sono arrivati anche i suoi 5 punti che la squadra ha voluto celebrare nel modo più giusto. Siamo affianco ad un ragazzo che ha vissuto un momento di grande stress e che ha affrontato con maturità e serietà, spero che l’affetto che ha percepito in città, dai tifosi e in tutta la comunità cestistica italiana, perché ovunque siamo stati c’è sempre stato un pensiero per lui, e spero che questo possa essere stato un ulteriore impulso al suo recupero".