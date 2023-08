Perché l’Italia rischia l’eliminazione ai Mondiali di basket anche in caso di vittoria sulla Serbia L’Italbasket si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2023. Chi sono gli avversari contro cui giocherà e qual è la combinazioni di risultati che serve per qualificarsi ai quarti di finale.

Qual è la combinazione di risultati che qualifica l’Italia ai quarti dei Mondiali di Basket 2023.

L'Italia ha chiuso il Gruppo A dei Mondiali di Basket 2023 al secondo posto con 5 punti e si è qualificata alla seconda fase: vittorie con Angola e Filippine, sconfitta dolorosa con la Repubblica Dominicana che, a differenza degli Azzurri, ha passato il turno a punteggio pieno (6, frutto di 3 successi). L'esito della prima fase è un fardello che la Nazionale porta sulle spalle poiché i punti conquistati hanno valore anche nella composizione nel nuovo Gruppo degli ottavi e rendono il compito del quintetto di coach Pozzecco più duro.

Il regolamento della seconda fase. I Gruppi sono composti dalle prime 2 classificate degli 8 gironi della prima fase. Ogni nazionale disputerà 2 partite e affronterà solo le avversarie contro le quali non ha giocato nella prima fase. Al termine delle 2 partite verrà stilata una classifica definitiva che sommerà i punti ottenuti nella seconda fase a quelli della prima. In base a questa graduatoria esatta le prime due di ciascun girone passeranno ai quarti di finale che daranno inizio alla fase a eliminazione diretta fino al match che vale la finalissima.

Quali saranno le avversarie dell'Italia nel secondo turno? L'Italia (5 punti, qualificata da 2ª dal Gruppo A) è inserita nel Girone I assieme a Repubblica Dominicana (6 punti, 1ª Gruppo A), Serbia e Porto Rico (rispettivamente 1ª con 6 punti e 2ª con 5 punti nel Gruppo B). Di seguito la classifica di partenza:

Classifica Gruppo I

Repubblica Dominicana 6

Serbia 6

Italia 5

Porto Rico 5

Le prossime partite che giocherà sono in programma all'Araneta Coliseum di Manila per venerdì 1° settembre (Italia-Serbia) e domenica 3 settembre (Italia-Porto Rico). Di seguito il calendario della seconda fase:

Calendario della partite

1/9 – Repubblica Dominicana-Porto Rico ore 14:00

1/9 – Italia-Serbia ore 10:00

3/9 – Italia-Porto Rico ore 10:00

3/9 – Serbia-Repubblica Dominicana ore 14:00

Cosa deve fare l'Italia per qualificarsi ai quarti di finale? Servirà piazzarsi nelle prime due posizioni ma la situazione attuale dei numeri raccolti alimenta il rischio di beffa clamorosa. Vediamo nel dettaglio perché, quali sono i criteri da seguire per determinare la squadra qualificata in caso di arrivo a pari punti, quante possibilità ha effettivamente l'Italia di passare ai quarti.

L’Italia rischia di essere eliminata dai Mondiali di Basket anche in caso di 2 vittorie nelle prossime gare.

Perché l'Italia rischia non passare ai quarti anche se vince le prossime 2 gare

Vincere entrambe le partite può non essere sufficiente per fare un altro passo in avanti nei Mondiali. Perché? Ricordiamo anzitutto che per ogni vittoria sono attribuiti 2 punti, 1 per la sconfitta. Considerati i punteggi ottenuti nella prima fase (compresa la differenza canestri) e i risultati della seconda potrebbe profilarsi uno scenario con Italia, Serbia e Repubblica Dominicana a pari punti (9). Come si arriva a questa classifica? L'Italia batte Serbia e Porto Rico fa 4 punti, Serbia e Repubblica Dominicana ne ottengono 3 (una vittoria e una sconfitta a testa).

Gli azzurri, però, partono con un gap (-5) nei confronti della selezione caraibica perché sconfitti nella prima fase (82-87) e questo li obbliga ad arrivare all'ultimo incontro con una differenza canestri in positivo. Un dettaglio non di poco conto visti i criteri che determinano le prime due classificate che passano ai quarti in caso di arrivo a pari punti:

1. Scontri diretti

2. Differenza canestri negli scontri diretti

3. Maggior numero di punti fatti negli scontri diretti

4. Differenza canestri generale

5. Maggior numero di punti fatti in generale.

La differenza canestri e il punteggio della prima fase cono un fardello per gli Azzurri.

L'Italia ai quarti dei Mondiali di Basket se…: risultati e combinazioni

La sconfitta contro la Repubblica Dominicana e i 5 punti ottenuti nella prima fase costringono l'Italia a dare tutto pur di conquistare una qualificazione che è ancora possibile anche se appare in salita. Alla luce dei criteri e dei numeri sopra elencati, in caso di arrivo a pari punti, la Nazionale può restare padrona del proprio destino e qualificarsi se:

vince contro la Serbia con uno scarto di almeno 6 punti e poi vince anche contro Porto Rico. In questo caso almeno il secondo posto e la qualificazione ai quarti sarebbero certi.

perde contro la Serbia ma la Repubblica Dominicana perde sia contro Porto Rico sia contro la Serbia.

Perché battere la Serbia (oltre a Porto Rico) rischia di non bastare? In caso di vittoria contro i balcanici con una differenza ridotta (da 1 a 4 punti), la sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana farebbe da ago della bilancia per la qualificazione degli Azzurri: un risultato "biscotto" (quindi, favorevole a entrambe le avversarie quanto a differenza canestri) di fatto eliminerebbe l'Italia.