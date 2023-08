Mondiali Basket 2023, le prossime partite dell’Italia e il tabellone della seconda fase a gironi Quando giocherà l’Italia le prossime partite ai Mondiali Basket 2023: il tabellone della seconda fase a gironi, dei quarti e delle semifinali.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si è qualificata per la seconda fase a gironi dei Mondiali 2023 di Basket grazie alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno del gruppo A contro le Filippine dopo la sconfitta con la Repubblica Dominicana e l'affermazione all'esordio contro l'Angola.

I ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno chiuso al secondo posto del raggruppamento, alle spalle della nazionale caraibica, e ora se la dovranno vedere con le prima due classificate del girone B: dopo due giornate ai primi posti ci sono Serbia e Porto Rico. Inoltre, grazie al superamento del primo turno la nazionale azzurra e si è assicurata un posto al Pre Olimpico 2024.

Le partite del secondo turno della fase a gironi della FIBA World Cup inizieranno giovedì 31 agosto e termineranno lunedì 4 settembre. Per il secondo turno, le prime due classificate dei gironi A e B andranno a comporre il gruppo I, le prime due dei gironi C e D saranno inserite nel gruppo J, le prime due dei gironi E e F andranno nel gruppo K e le prime due dei gironi G e H saranno inserite nel gruppo L.

Le prime due di ciascun girone passeranno ai quarti di finale e da lì avrà inizia la fase ad eliminazione diretta che porterà fino alla finale.

Le prossime partite dell'Italia ai Mondiali di Basket 2023: il calendario

L'Italbasket scenderà in campo per la seconda fase a gironi della FIBA World Cup 2023 venerdì 1 settembre e domenica 3 settembre. Gli Azzurri di Pozzecco sfideranno le prime due classificate del girone B: in questo momento sono Serbia e Porto Rico.

Il tabellone della seconda fase a gironi, dei quarti e delle semifinali

Questo il programma del torneo, con i riferimenti delle date di ogni fase che verrà giocata.

Secondo turno fase a gironi : dal 31 agosto al 4 settembre

: dal 31 agosto al 4 settembre Quarti di finale : 5-6 settembre

: 5-6 settembre Semifinali : 8 settembre

: 8 settembre Finali: 10 settembre

La fase ad eliminazione diretta, dai quarti di finale fino alla finale, si terrà interamente alla Mall of Asia Arena di Manila, nelle Filippine.