L’Italia batte l’Angola 81-67 ai Mondiali di Basket, gli Azzurri di Pozzecco esordiscono con una vittoria L’Italia parte bene ai Mondiali di basket e contro l’Angola vince 81-67 a Manila. Dopo una preparazione perfetta, con sole vittorie, la squadra di coach Pozzecco ha iniziato bene il torneo iridato.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia parte bene ai Mondiali di basket 2023 e batte l'Angola 81-67. Gli Azzurri hanno conquistato i primi 2 punti grazie a un ultimo quarto molto positivo e così si sono aggiudicati la prima vittoria del gruppo A grazie ai 19 punti di Fontecchio, i 18 di Tonut e i 12 di Ricci. Domenica alle ore 10 la sfida alla Repubblica Domenicana di Carl Anthony Towns.

I ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno fatto il loro esordio a Manila guidati dall'esperienza di Gigi Datome e Nicolò Melli contro una squadra che vanta roster la stella NBA Bruno Fernando, centro degli Atlanta Hawks.

Alla ‘Philippine Arena', l'impianto più grande al mondo con i suoi 55mila posti di capienza, gli Azzurri non sono partiti fortissimo ma piano piano hanno mostrato le loro qualità e sono riusciti a prendere le misure agli avversari. Qualche difficoltà con le triple (3/20 di squadra) e nei momenti cruciali è riuscita sempre ad indirizzare il match.

L'Angola non ha mollato un colpo ed è riuscita a restare in partita fino all'ultimo quarto.

Una partita che non è stata affatto scontata e avere tanti debuttanti è stato un fattore non trascurabile: alla fine dei conti arriva il primo successo contro un'Angola che è riuscita a fare bene per larga parte della gara e poi ha mollato la presa nel finale. Alla selezione non sono bastati i 19 punti di un ottimo Childe Dundao e i 13 di Bruno Fernando.

Dopo 7 vittorie su 7 nella fase preparatoria, Datome e compagni raccolgono i primi punti già fondamentali per accedere alla seconda fase.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA-ANGOLA 81-67 (23-17, 20-23, 18-17, 20-10)

Italia: Spissu 5, Tonut 18, Melli 7, Fontecchio 19, Ricci 12, Spagnolo, Polonara 7, Diouf, Severini 3, Procida 2, Pajola 4, Datome 4.

Angola: Francisco 3, Domingos 4, Maconda, Goncalves 7, Dundao 19, Bango 6, Paulo 3, Monteiro 6, Fernandes, Fernando 13, De Sousa 4, Kokila 2.