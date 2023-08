Ai Mondiali di basket l’Italia si arrende alla Repubblica Dominicana 82-87: l’orgoglio non basta Nel finale di partita gli azzurri accarezzano l’impresa ma i dominicani resistono e infliggono la prima sconfitta ai Mondiali all’Italbasket. 82-87 il punteggio finale che Pozzecco, espulso nel 1° quarto, ha visto dal tunnel.

A cura di Alessio Pediglieri

Un finale tutto d'orgoglio da parte dell'Italbasket in Gara 2 ai Mondiali, contro una Repubblica Dominicana capace di prendere il largo nella parte centrale del match. Nel primo quarto gli azzurri reggono l'urto chiudendo a +1 ma alla fine cedono per risalire in un finale al cardiopalmo dove si avvicinano ai dominicani. Tuttavia, non si evita la sconfitta (82-87), alla seconda gara mondiale dopo la vittoria contro l'Angola. Adesso sarà decisivo il match contro le Filippine.

L’Italia ha pagato soprattutto un terzo quarto giocato malissimo in cui ha subito il gioco dei dominicani, sprofondando anche in un terrificante parziale a -18. Un gap incolmabile e determinante dal quale gli azzurri sono riusciti a rialzare la testa nell'ultima frazione ma solamente in parte toccando un incredibile -3 e accarezzando il sogno dell'impresa. La Repubblica Dominicana però, malgrado alcuni errori e ingenuità nel finale, si è aggiudicata la sfida infliggendo la prima sconfitta agli azzurri in questo Mondiale.

Tra gli azzurri bene con 17 punti Marco Spissu, insieme ai 13 di Simone Fontecchio, che poco hanno valso di fronte ai 24 punti messi a segno da parte di un irresistibile Andres Feliz accompagnato dal sempre determinante Karl-Anthony Towns che, oltre ad aver realizzato lo stesso punteggio, vanta anche 11 rimbalzi all'attivo.

Il primo posto nel Girone A adesso è preso dai dominicani che vedono il passaggio del turno mondiale mentre per l'Italia sarà fondamentale non cedere alle Filippine in Gara 3, nella sfida di martedì alle 14:00 italiane, che risulta essere decisiva. Se l'Italbasket giocherà come a inizio gara e nei minuti finali visti contro i dominicani, la vittoria è alla portata degli uomini di Pozzecco, anche quest'oggi incappato nelle decisioni arbitrali che lo hanno penalizzato. Doppio tecnico nel primo quarto ed espulsione non senza un filo di polemica da parte del coach azzurro che ha dovuto assistere a tutto il match nel tunnel del palazzetto.