Troppa Italia per le Filippine, ai Mondiali di basket convincente vittoria per i ragazzi di Pozzecco L’Italbasket non fallisce l’appuntamento con la vittoria, nella gara decisiva della prima fase a gironi: 83-90, il punteggio finale. Inizio contratto, poi colpi da grande basket. Con 5 punti di dote, si affronterà Fase 2 dei Mondiali, sempre a gironi.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italbasket supera i padroni di casa delle Filippine vincendo l'ultima partita della prima fase mondiale 83-90. Un inizio di match teso, in cui gli Azzurri sono apparsi contratti e nervosi. Poi è salita la fiducia e la vittoria in Gara 3 non è mancata, così come l'approdo alla Fase due ai gironi dei Mondiali di basket. Un successo importante, convincente, in cui l'Italbasket ha mostrato anche momenti di grande pallacanestro.

Davanti a 15 mila tifosi indemoniati per la nazionale padrona di casa, l'Italia non si è fatta né intimorire né distrarre dal proprio intento, ovverosia vincere per prendersi senza calcolo alcuno il posto nella seconda fase mondiale, dove approda con la dote di cinque punti come seconda del suo gruppo alle spalle della Repubblica Dominicana a punteggio pieno. Primo quarto però, come si diceva giocato sotto ritmo e perso di misura 20-23. Poi però dopo il primo intervallo breve, è arrivata l'immediata inversione di rotta e a metà gara l'Italia si ritrova sul 48-39

Il terzo quarto azzurro è a dir poco trascinante, con la nazionale di Pozzecco che fa quel che vuole sul parquet, con le Filippine che provano a rispondere colpo su colpo ma restano costantemente in ritardo in doppia cifra. Fino all'assoluto capolavoro di Alessandro Pajola che sulla sirena schiocca un tre punti d'antologia che ammutolisce l'arena ma fa esplodere tutta la rabbia agonistica azzurra, puntellando ulteriormente il successo in vista del 4° quarto.

L'Italia si prende anche il massimo vantaggio del match, con un +18 a 8 minuti dal termine, un margine enorme da gestire che permette agli azzurri di giocare in totale controllo della partita con un Gianmarco Pozzecco finalmente composto e calmo a bordo campo, le cui indicazioni hanno accompagnato l'attraversata nella gara più delicata del torneo fino ad oggi. Al fischio della sirena, il punteggio segna 83-90. L'Italia approda alla seconda fase, missione al momento, compiuta.